如果问：您家垃圾袋长啥样？您或许会想：这垃圾袋还能有啥花样？

但是，有这样一批中国制造企业，硬是在最不起眼的垃圾袋上作出了新文章。

“我来自一个被称为‘中国做电商最卷’的地方，义乌；从事最卷的行业，日用百货；又做了最卷的类目，垃圾袋。”义乌欧凯斯日用品有限公司董事长吴祥炬经常这样介绍自己。

垃圾袋类目有多“卷”？某电商平台数据显示，垃圾袋在售商品数大约1000万到2500万个，有几十万商家在这里竞争，十分激烈。

作为普通消费者，从购买经验出发，也能对此有所体会：此前在各类电商平台上搜索“垃圾袋”，出来的商品图片、价格相差无几，挑选时要么比价看谁更便宜，要么参考用户评价、回购数量等指标，图个“快捷”了事。在不少消费者看来，“垃圾袋，差不多就行”“几块钱的东西，买不了吃亏买不了上当”。

在这样一个赛道竞争，商家更是“压力山大”。

“非常难，过程中我们经历了很多挑战。”吴祥炬记得，有一年公司总业绩做了7000多万元，但净利润仅有26万元，另外一算库存新增加200多万元，相当于是亏损的。“我们考虑，要么重生，要么死亡。所以，当时就做了一件事，创新。”他说。

可是垃圾袋有多大创新空间？

这还得聚焦到用户体验上，家家户户每天用的垃圾袋，有没有痛点？“当时国内所有垃圾袋都是点断式的，需要双手撕开，又容易撕裂。我们用了好长时间研发，做出了像纸巾抽取一样免撕的垃圾袋。”吴祥炬说。今天，在电商平台上搜索，“免撕”已经成为不少垃圾袋商品的卖点之一。

如果非要“鸡蛋里挑骨头”，垃圾袋还有个共性，往往都不太美观。之前垃圾袋主要在颜色上做一些区分，比如黑、白、灰、红、绿、紫等。而今天，热销款的垃圾袋上有的印着可爱白兔、有的装点上花草图案，还有十二生肖、蛇年新款，让不起眼的垃圾袋情绪价值“拉满”。外观的创新，给消费者带来了更多选择，也成为厂家生意的新增长点。“我们有一款小兔子纹样的垃圾袋产品，2024年给我们带来至少5000万元的销售额，成了爆款。”吴祥炬说。

打开了思路，垃圾袋的创新便源源不断。比如，给垃圾袋添加艾草香氛，可以驱蚊；为中秋节打造的垃圾袋，带着桂花香味；还有山茶花香、栀子花香……这些新想法、新尝试，把看似平平无奇的产品带到新的高度，给了更多消费者一个选择的理由。

在这样的基础之上，企业出海也有了更足的底气。“我们从2024年下半年开始出海，第一站是美国。”吴祥炬说，他们调研发现，美国排前100名的垃圾袋都是没有任何印花的。但是公司结合市场调研做出一款印花垃圾袋产品，打开了市场。“今年我们会通过跨境电商走进更多国家，预计今年跨境电商销售额能达到2020年公司全年的业绩规模。”

一些看似很“卷”的赛道究竟有没有发展潜力？在“卷”价格、拼成本之外，企业如何还能棋高一着？小小的垃圾袋给出了不少启示。而创新的成效，也直接反馈在业绩上。吴祥炬介绍，公司从2023年初开始变革，当年业绩增长20%，去年业绩增长3倍，今年目标依然是业绩增长3倍。

当然，创新背后不能忽视的是消费之变。今天，消费者越来越注重“质价比”——既要优质又要好价，这推动着新兴品牌、创新产品不断涌现。中国是世界第一制造业大国，我国能够生产的产品覆盖原材料、消费品、中高端装备等各个领域，在500种主要工业产品中，有四成以上产品产量位居全球第一。在这坚实的底座之上，更多创新正在酝酿，各类新模式、新产品正在推陈出新。

2月10日，阿里巴巴旗下源头厂货直供直销平台1688启动“产业带强势复苏”招商活动，推出不少举措欢迎正在加速数字化转型、拥抱AI技术应用和尝试跨境市场的工厂。不少有实力的制造企业正在蝶变，期待那些曾经默默无闻的制造工厂，讲出更多“垃圾袋”的故事。