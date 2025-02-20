做社区居民的健康守护人

这几天，山东省潍坊市奎文区廿里堡街道社区卫生服务中心挤满前来问诊的居民。78岁的社区居民陈亮国第一个走进诊室，“刘大夫，俺这几天心慌得厉害，快瞅瞅咋回事。”

“放轻松，深呼吸……”潍坊市人民医院老年医学一科主任刘传亮认真查看病历，详细询问症状后，拿起听诊器，放在陈亮国胸前专注倾听。了解到陈亮国有冠心病史，刘传亮为他开具心电图检查单，建议他进一步检查后再开药。

廿里堡街道位于潍坊市老城区，常住居民5.1万多人，其中老年人口占比达20%。此前，该社区卫生服务中心缺乏老年医学的专业医生，像陈亮国这样的老人为了看病没少往上级医院跑。

去年，潍坊市人民医院在全市范围内与139家基层医疗卫生机构建立医疗帮扶关系，推行专家常态化定期坐诊制度，通过已设立的100余家“名医基层工作站”，全面推动优质医疗资源下沉。

“医疗资源下沉，为社区居民带来优质的医疗服务，我得做他们的健康守护人。”刘传亮说。

“我们将积极推进优质医疗资源下沉共享，通过派驻专家、定期巡诊等方式加强对成员单位的技术支持，提升诊疗服务同质化和连续性。”潍坊市卫生健康委主任苏茂泉表示，下一步，潍坊市将逐步推进紧密型医联体建设。

《 人民日报 》（ 2025年02月20日 15 版）