京津冀推进社保卡一卡多用、跨省通用

近期，河北省石家庄市平山县的退休职工王诚国一大早赶到火车站，启程去北京。

到达北京后，今年63岁的王诚国提上行李、拿上社会保障卡，直奔中国医学科学院阜外医院心血管内科复查病情。排队取号、医生看诊、缴费结算、排队拿药……王诚国轻车熟路，不到2小时，就做完了检查、拿好了药。

8年前，因冠心病王诚国在这里做了冠状动脉支架植入手术，要定期来医院检查、开药，便频繁往返于石家庄和北京两地。“这些年，社会保障卡功能越来越完善，‘一卡结算’，看病更便利。”王诚国说，来北京看病住院，无须申请备案，不用自己垫钱，社会保障卡直接结算，几分钟就办好。

为进一步让“一卡通”跑出服务民生“加速度”，2024年北京、天津、河北三地人大常委会通过立法的方式，加强区域协作，拓展应用场景，优化服务保障，出台了推进京津冀社会保障卡一卡通规定，推动一卡多用、跨省通用。

为进一步拓宽应用项目清单和应用场景，规定明确，三地共同编制一卡通应用项目清单并实行动态调整，及时向社会公布。针对群众使用社保卡的高频场景，重点明确一卡通在人社服务事项、医疗机构、交通线路、旅游景区、博物馆、图书馆等方面的具体应用。为鼓励更多应用创新，规定还明确依托京津冀一卡通推动实现更多公共服务事项集成办理和社会领域场景集成应用。

掏出社会保障卡，在地铁闸机刷卡处轻轻刷卡，闸机门迅速打开……在石家庄市中山路附近的地铁博物院站，刚刚逛完博物馆的天津游客胡玉芬，凭社会保障卡，顺利通过闸机，进入到乘车区域。今年60岁的胡玉芬经常在京津冀三地旅游，地铁、公交是她出行的主要方式之一。她介绍，孩子帮她在第三代社会保障卡的交通账户上完成充值后，她就能在京津冀三地直接刷卡乘坐地铁和公交，不用再发愁怎么操作手机刷码，也不用提前排队购票、准备零钱了。“如今，这张卡已经成了我和老伴儿外出旅行的必备。”胡玉芬说。

“不仅能乘车，还能去博物馆呢！”同样正在候车的石家庄居民张亚楠，听到胡玉芬的谈话，接过了话茬，“我是博物馆迷，一年要去十几次博物馆，自从能刷电子社会保障卡入馆后，逛博物馆再也不用带身份证，一台手机就能‘自由出入’。”介绍完社会保障卡的“一卡通览”功能，张亚楠又补充道，更方便的是去图书馆，在石家庄图书馆办借阅证都不用带身份证了，出示电子社会保障卡就能办理，忘带身份证也不怕。

截至2024年底，京津冀在交通出行、旅游观光、文化体验、人社领域、就医购药等场景，实现了25项人社服务事项、6.4万多家医疗机构、3900多条交通线路、193家旅游景区、23家博物馆、171家图书馆等一卡通应用。

《 人民日报 》（ 2025年02月20日 15 版）