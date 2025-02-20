用仿生手弹琴打字 靠仿生腿攀岩冲浪

走进位于浙江省杭州市余杭区的人工智能小镇，浙江强脑科技有限公司（以下简称“强脑科技”）的办公区，周键正在电脑前敲击键盘，撰写文案。定睛一瞧，才发现，右手是一只铝合金构造的智能仿生手，屏幕前的打字速率不亚于健全的左手。

12岁时，周键因为一场意外失去了右手。“刷牙洗脸这样的小事，做起来都费劲儿。”周键说，为此他只能从最简单的动作开始，重新学习单手生活。

2022年大学毕业，得益于公益项目的资助，周键用上了强脑科技研发的智能仿生手。“以前用的传统假肢功能单一，就是个装饰，后来干脆不用了。现在感觉失去10年的右手又回来了。”周键边说边拿起橘子，剥了起来，“刚装上时，接受腔里的电极会采集我做各种动作的肌肉电信号、神经电信号。当我想做某个动作时，仿生手会根据采集到的信号判断我的运动意图，做出相应的手势动作，反复练习，就可以应用自如。”

想要更加灵活地控制假手动作，实现“手随心动”，周键下了不少功夫。在他的手机相册里，还保留着一张歌曲《大鱼》片段的简谱。一年多前，对音乐零基础的他，开始自学用智能仿生手弹钢琴。

没有学过乐理知识，那就从识谱开始学起，空余的工作时间周键一头扎进了琴房。从灵活控制一根手指，到整只手，再到两只手相互配合弹奏，这一练就是大半年。

从最开始的歌曲片段，到如今可以完整弹奏好几首乐曲，周键打开了新世界的大门。前不久的一场演出上，周键右手穿戴智能仿生手，和左手在琴键上相互配合，来回游走，一曲旋律悠扬的《大鱼》流淌而出。

现在的周键，开门、搬运、握手等动作已成为习惯。乘坐高铁，碰上行李重的旅客，他也会搭把手：“以前乘车带行李，需要别人的帮助。现在我也可以帮助别人。”

“不同于国外在大脑植入脑机芯片，我们采用的是非侵入式脑机技术，不用开颅、风险更低，但难点在于皮肤信号非常微弱，要不断突破传感器和算法能力，采集微弱的肌肉电信号、神经电信号，‘翻译’人脑传达的运动意图，精确控制手的运动。”强脑科技创始人韩璧丞说，仅仅采样电极材料的配方和结构设计，就经历了上千次迭代。

强脑科技的智能仿生手已实现量产，市场价10余万元，是国外同类型产品价格的1/7到1/5，可以直接进行定制、采购、安装。实验室里，新一代智能仿生手正在紧张测试。新产品不仅更接近于人手的形态，还内置了压力、温度等传感器，动作更加精准灵活的同时，还能感受到对方手心传来的温度。

足蹬跑步鞋，身穿运动裤，26岁的林韵很喜欢慢跑。远远望去，身姿矫健，步伐轻快。撩起裤脚，方才发现，他的右侧大腿以下，穿戴着强脑科技的智能仿生腿。

曾经颇有短跑天赋的林韵，初三时凭借体育成绩被当地重点高中提前录取。中考完第三天，他却因为意外失去了右腿。和很多长期穿着传统机械假肢的残障人士一样，林韵走起路来身体就像拖着一根棍子，一次只能走上半步。常规假肢由于缺乏良好的支撑，难以应对草地、沙地等复杂路面，林韵平均一周得摔个两三次。时间长了，他也不再愿意出门。

在强脑科技的支持下，林韵换装了智能仿生腿，价格同样为10余万元，相当于国外同类型产品价格的约1/5。

“智能仿生腿落地时的支撑和阻力，可以根据场景灵活调节。”林韵说，在康复师的帮助下，他开始重新找回儿时走路的记忆：自由发力，大胆行走，完全不用担心会摔跤。

从学会走路，到能够交替上下楼梯，林韵开始练习跑步。“很久没有跑过了，没事就得多练。”林韵说，智能仿生腿通过内置的传感器系统实时采集用户行走数据，经过算法处理后转化为控制指令，驱动液压系统进行动态调节，从而实现对不同运动状态的智能适配。反复训练后，他走路已经和健全人没什么区别。

渐渐地，林韵走出了家门，也变得更加自信——以前回到老家，亲戚朋友的孩子总不让自己抱，大伙儿担心一不留神就摔了。现在他最喜欢的便是抱着孩子，和他们一起玩耍。智能仿生腿也成了林韵日常生活中不可或缺的一部分，从早到晚都离不开它。

“风再次从我的脸颊边擦过，那种感觉真的无法形容。”穿上智能仿生腿的林韵，又“跑”了起来。通过设定不同的模式，智能仿生腿还可以提供不同的阻力和支撑力，方便做不同的动作。现在，林韵不仅可以健身、攀岩，还尝试了冲浪和跳伞。未来，他还有个目标——靠自己的努力，登上珠穆朗玛峰。

近年来，强脑科技还积极联合各地残联、基金会等组织，以极低甚至免费的价格为符合条件的残疾人提供智能仿生手、智能仿生腿，如已在广东省人民医院、郑州大学第三附属医院落地、所资助用户已遍布全国70%省份的“前臂缺失公益项目”，以及在浙江省发展改革委、浙江省残联的指导下，由浙江省残疾人福利基金会发起的“浙江省科技助力肢残人士”公益项目。

“脑机接口在医疗、康复和下一代人机交互等方面蕴含着巨大的发展潜力。我们将加速技术与人工智能、大数据、云计算等领域的融合创新，开拓更多样化的产品线，为不同人群提供个性化服务，打开生活的无限可能。”韩璧丞说。

《 人民日报 》（ 2025年02月20日 15 版）