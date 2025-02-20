消费者如何放心选购二手车

2024年，我国汽车产销双双超过3100万辆；二手车累计交易量1961.42万辆，同比增长6.52%，累计交易金额为12852.05亿元。其中，二手车市场跨区域流通趋势增强。消费者如何放心选购？

“就江苏的二手车市场而言，新能源汽车占比约15%。由于智能化、电动化、性价比高等特点，新能源二手车尤其受到年轻人的喜爱。购买人群中，90%是35周岁以下的年轻人。”江苏省南京市二手车流通协会会长、南京大公二手车交易中心有限公司总经理李勤告诉记者。

“全国约有70%的二手车市场会通过第三方检测机构检测认定、开具评估报告，但也有部分商家存在经营不规范的情况。”李勤说。

江苏省消保委投诉部主任傅铮介绍，从近年的纠纷案例来看，消费者购买二手车面临的问题主要有隐瞒车辆行驶真实里程数等车况信息、隐瞒车辆泡水或发生重大事故等记录、未签订买卖合同或合同存在不公平格式条款3种情况，可采取相应的规避对策。

核实真实行驶里程信息

在二手车交易中，纠纷的常见源头是车辆的实际状况与商家的宣传不符，涉及汽车颜色、型号、零件配置、行驶里程数等多方面。其中，商家隐瞒车辆实际行驶里程数的问题较为突出。

二手车的行驶里程数属于交易的重要信息，会直接影响消费者的购买选择。二手车商家擅自篡改表显里程数或谎告真实里程数的行为，侵犯消费者合法权益。

消费者在购买二手车时，除对车辆品牌、颜色等进行挑选外，更要关注车辆行驶里程数等信息，对所购车辆信息详细研究核实后，再办理相关购买手续。如果消费者通过线上渠道购买，下单前务必实地查看车辆真实状况，避免实物与图片不符。

在购买车辆后，若发现任何问题，可请专业的车辆评估公司检测，并及时搜集保存相关证据。随后，可与商家协商，或向消费者权益保护组织投诉，必要时可向法院提起诉讼以维护自身权益。

仔细查看车辆外观内饰，以防事故车、泡水车

在二手车交易的投诉案例中，部分消费者反映购买车辆与实际约定不符，是事故车、泡水车伪装的。汽车作为高速行驶的交通工具，一旦泡水或发生较为严重的事故，即使被维修，由于零部件的更换以及未更换部件在事故中受到了撞击影响，车辆安全性能会受到影响。若商家隐瞒真实车况，将此类车辆出售给不知情的消费者，可能要根据具体情况承担相应赔偿责任。

消费者应仔细查看车辆的外观与内饰，特别要注意检查车身结构的锈蚀迹象。同时，应留意车内的霉味、车座和内饰存在的水渍或霉斑情况，这些可能是车辆曾经遭受水损的证明。消费者还应详尽检查车辆的历史记录，涵盖事故、维修及保养记录，检查车辆相关鉴定报告，注意辨别报告真伪。如果条件允许，建议在多种路况下试驾，充分体验车辆行驶状况。若消费者在购买后发现车辆为泡水车或事故车，与实际不符，有权要求商家解释或更换车辆。

签订正规买卖合同，妥善保存交易凭证

购车过程中，部分消费者出于对商家的信任或因法律意识不足，未与商家签订书面合同，以致在纠纷发生时，无法提供确凿的原始证据，面临维权难题。

还有部分消费者虽然与商家签订书面合同，但合同中存在由商家单方面拟定的不公平格式条款，比如“里程不负责条款”“车况不负责条款”等，会限制甚至排除消费者维护合法权益。

对此，消费者应与商家充分沟通，坚持签订书面合同，要求商家把承诺所售车辆无事故、无泡水、无重大维修事项、原版原漆等内容纳入合同，对于车辆的瑕疵和缺陷，应有确切说明和相应的责任承担条款，并将二手车《车辆信息表》作为销售合同附件。面对不公平条款，消费者在购车前可以与商家协商，要求修改或删除；购车后，也可向法院或仲裁机构主张撤销合同。同时，消费者应妥善保存交易过程中的凭证，包括发票、合同、检测报告、维修记录、聊天记录等，以备出现纠纷时作为证据使用。

此外，傅铮还建议想购买二手车的消费者，要选择正规二手车企业交易，通过正规渠道选择二手车交易市场、独立二手车经销商、大型二手车电商平台以及传统4S店，购买前查询企业的营业执照、经营范围等合法资质和诚信记录。

《 人民日报 》（ 2025年02月20日 11 版）