“低值”垃圾 变废为宝

外卖餐盒、奶茶杯、泡面桶、水果网兜、塑料袋……这些生活中常见的废弃物，通常会被归入“其他垃圾”，运往垃圾焚烧厂处理。但在福建厦门，它们有一个新的身份——“低值可回收物”。

为啥叫“低值可回收物”？它们最终去了哪里？

塑料、泡沫、玻璃、纺织物等垃圾，虽可回收，但经济价值低、易混装分散，就属于低值可回收物。为打通垃圾源头分类与末端利用的“堵点”，2022年12月，厦门市建设全国首个低值可回收物分拣中心，探索出了上下游有效衔接、垃圾分类收运与资源利用有效协调的低值可回收物处理模式，让过去极分散、易混装、难利用的垃圾不仅“有家可归”，还能“变废为宝”。

“宝贝，外卖餐盒和牛奶盒都属于低值可回收物，要放在这个桶里。”早上7点，在金山街道金安社区，一名年轻的妈妈正柔声细语地指导孩子进行分类投放。只见这里的投放点安装了紫外线灯及空气净化器，通风透气。

金安社区共有8000余户居民，每天会产生20到30袋低值可回收物。“这些低值可回收物过去都被混装在其他垃圾中。随着垃圾分类观念深入人心、分类设施设备更加完善，居民也更积极进行精细分类，其他垃圾大幅减少。”金安社区党委书记陈惠萍说。

由于需要经过多道工序才能被循环利用，回收成本高，经济附加值低，企业利润空间有限，有意愿和能力接收处理这些垃圾的企业很少。

如何破解困局？厦门市引进专业企业参与，在用地审批和基础建设上全力服务支持，建起全国首个低值可回收物分拣中心。同时厦门还制定低值可回收物指导目录，明确分类标准和投放要求；举办各类专题宣传和培训活动，提高市民对低值可回收物垃圾分类的认识和参与度。

在位于海沧区的低值可回收物分拣中心内，一条条安静的流水线正在快速运转。高速传送带上，各种“低值”垃圾被自动识别、分拣，经过破碎、筛分、清洗、脱标等多道工序后，就形成了下游工厂生产所需的再生材料。

环卫车收运来的低值可回收物，混杂在一起，种类繁多、形状各异、成分复杂，还有被厨余污染等问题，分拣中心是如何实现精准识别与分类的？

“分拣中心创新性地开发和运用生活垃圾智能化分选设备，通过近红外光学、光谱识别等多模态融合识别与分选技术，配套AI大数据分析，实现规模化、精细化分选。”厦门低值可回收物分拣中心负责人江凤凤介绍，分拣中心现在每小时可完成5到6吨的处理量，准确率在95%以上。

0.5个饮料包装盒可以制造一支铅笔、10个牛奶盒可以生成一个公文包、30个塑料瓶可以编织一件厚外套……分拣中心还可根据下游市场需求，定制化设计分选工艺。“目前我们根据下游需求分选出15个品类，经压缩减容后成为工业原材料被销往下游，加工为各类再生材料、再生产品，销往国内外，做到了高质高值的资源循环闭环，且全程信息、数据可追溯。”江凤凤说。

截至今年1月31日，厦门低值可回收物分拣中心累计处理低值可回收物35892吨，助力减排6.05万吨二氧化碳，相当于节约3.8万吨石油。

2024年，厦门低值可回收物回收利用模式获生态环境部发文推广。“厦门将推进政策机制和市场机制不断完善，推动分拣中心技术创新和产业升级，提升分拣效率和精准度，实现生活垃圾减量化、资源化，推动垃圾分类工作向更深层次、更高水平发展。”厦门市市政园林局环境卫生中心主任黄伟林说。

《 人民日报 》（ 2025年02月20日 07 版）