中国新特产何以圈粉全世界

打开购物软件，搜索“鹅肝”“鱼子酱”，出人意料的是，这些传统印象里的“洋玩意”，不少都标注“山东临朐直发”“四川雅安优质产区”等。社交平台上，还有一些热度颇高的测评帖，细细对比山东和安徽的鹅肝哪个好吃，四川、浙江和湖北的鱼子酱口味有何区别。

不仅是鹅肝和鱼子酱。威士忌、蔓越莓、油橄榄……很多原本产自域外的“舶来品”，已悄然在中国大地上生根发芽、茁壮成长，不仅拓宽了乡村产业振兴的赛道，也为中外消费者带来了更多元的选择，被网友称为“中国新特产”。

“新特产”的扎根、走俏，背后是消费大市场的蓬勃、升级，是中国产业体系的敏锐、灵活。规模化培育下，本土鱼子酱、鹅肝、抹茶等食材价格优势明显。越来越多更具性价比的国产高端食材“飞入寻常百姓家”，助力深挖内需新潜力。消费新亮点，又吸引企业转型升级，促进农业、食品工业品质化、品牌化发展。从这个角度看，“中国新特产”的成功，本质是市场需求与供给能力的精准匹配，是供给结构适应性和灵活性不断提高的缩影。

化“洋产品”为“新特产”，绝非“复制粘贴”，而要因地制宜。油橄榄原产于地中海沿岸，甘肃陇南在引种前，经过专家多次考察论证，结合当地气候土壤条件，才成功为其找到适宜生长的“家”。在后续发展中，当地依靠农业科技不断提升产品品质，最终获得国际认可。从“水土不服”到“开花结果”，“中国新特产”的成长之路，折射“发展现代化大农业”的坚定步履。由此，更能深刻领悟“建设农业强国，必须依靠科技进步，让科技为农业现代化插上腾飞的翅膀”。

正是得益于科技赋能，“中国新特产”并非简单“平替”，而是以“中国制造”的身份反向输出、圈粉世界。贵州铜仁建设高标准抹茶原料基地，建成4条世界一流的抹茶精制生产线，产品出口海外40多个国家和地区，年产抹茶超1200吨。云南发展澳洲坚果产业，通过本土化改良，从最初仅有5株种苗，成长为全球最大产区，形成集研发、育苗、种植、收购、加工和销售于一体的全产业链。从无到有，再到世界级规模，“中国新特产”是产业升级结出的硕果，背后是“积极构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系”的强力支撑。

“中国新特产”看起来是农业，实则“脚跨三界”，宜农宜工宜游。通过不断壮大农业产业新版图、开辟高附加值赛道，“新特产”鼓起了乡亲们的钱袋子。更进一步，蔓越莓啤酒、抹茶糍粑等“新吃法”花样迭出，产业又延伸至工业、商业、旅游业。当江西金溪香料产业携手“闻香之旅”，当云南孟连牛油果产业搭上土司宴、音乐节，农业便从单一生产向农文旅融合生态跃迁。“中国新特产”的繁荣，生动演绎了开放的中国如何将“外来品种”转化为“本土优势”、如何将发展短板锻造为后发优势，为中国经济向上向好增添了底气。

“中国新特产”的故事，早已超越农业，超越国界。每隔4天，就有2吨云南蓝莓空运阿联酋迪拜；鱼子酱从通关放行到端上海外餐桌，最短只需要3天，强大的物流体系助力中国农产品重新定义全球食品贸易格局。从新能源汽车、锂电池、光伏产品等外贸“新三样”，到网文、网剧、网游等文化出海“新三样”，依托国内国际双循环，内涵不断丰富的“中国新特产”，正书写中国经济“于变局中开新局”的生动案例，以合作共赢造福全世界。

当法国厨师团队与中国企业交流鹅肝加工技术，当俄罗斯客户说四川鱼子酱让他“回忆起了小时候伏尔加河畔的时光”，“中国新特产”正在成为跨文化对话的媒介。这种由国外供给激活国内需求，再以本土化产品反哺全球的模式，何尝不是和羹之美、和合共生的时代新篇？

以开放姿态吸纳全球资源，以创新精神赋能本土产业，当“中国味道”与“世界餐桌”深度交织，我们看到的不仅是一个农业大国的转型升级，更是一个文明古国在全球化时代的自信与包容。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2025年02月20日 05 版）