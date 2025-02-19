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健康“医”点通

新学期开启 近视防控妙招请收好

陈子源

2025年02月19日09:07 来源：人民网

新学期开启，家长务必重视孩子的眼健康，及时为孩子进行视力检查。如果发现孩子出现近视或者近视度数加深，需到正规医疗机构眼科进行检查和视力矫正。儿童青少年该如何预防近视或减少近视程度加深？为此，人民网采访了北京大学人民医院眼视光中心主治医师徐琼。

(责编：杨虞波罗、高雷)




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