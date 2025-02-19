迎接新学期 专家提示春季健康风险需警惕

新华社天津2月18日电（记者张建新、栗雅婷）近日，各地中小学陆续开学，冬春交替时节气温变化频繁，不少疾病传播风险增加。专家提醒，学校和家长需高度重视这一时期孩子的健康管理，采取有效措施预防疾病传播，确保孩子们以健康的身体状态迎接新学期。

天津市疾控中心传控所呼吸道传染病预防控制科主任董晓春提醒，初春时节，流行性感冒、诺如病毒感染、新冠病毒感染、流行性腮腺炎、水痘、手足口病等传染性疾病的发病和传播风险增加。家长应密切关注孩子健康状况，勤与孩子及学校沟通，发现孩子有发热、皮疹等症状时要第一时间向学校通报，及时带孩子就医。

董晓春建议，家长应做好居家卫生管理，经常开窗通风，保持室内空气流通和居室环境清洁。督促孩子养成良好生活习惯，如均衡膳食，规律作息，适度运动，勤洗手，公共场所保持社交距离等。

学生也应努力树立“健康第一责任人”意识，坚持不带病上学、养成良好卫生习惯，勤洗手，勤换衣，咳嗽或打喷嚏时，用纸巾、手帕或肘部捂住口鼻。学生要保持健康饮食习惯，不喝生水，少吃高盐、高糖、油炸、熏制食品，注意营养均衡。同时，学生也要保证睡眠充足，作息规律，保持正确读写姿势，自觉爱眼护眼，坚持适当体育锻炼，提高自身抵抗力。

疾控专家还提醒，学校及托幼机构应严格落实晨午检制度、因病缺勤缺课追踪与登记制度、传染病疫情报告制度等，做到传染病疫情早预防、早发现、早报告、早处置。严格执行复课证明查验制度。同时学校及托幼机构关注饮水卫生，检查供水、饮水设施卫生情况，放空二次供水设备（蓄水池、水箱等）中的储水，并对其内部进行清洗消毒，确保水质达标后再使用。此外，学校及托幼机构还应关注食品卫生，对食堂及相关设施进行维护、清洗和消毒，检查库房和加工场所内的食品等，清理过期、变质等不合格食品，并做好登记。学校及托幼机构要通过正规渠道选购原材料，对所有餐饮工作者开展相关培训，做好其健康管理。