疲惫焦虑、厌学拒学……如何帮孩子击退“开学综合征”？

新华社北京2月18日电（记者侠克）随着中小学生开学，孩子们告别假期，回归校园生活。然而，不少孩子在这个过渡阶段会遭遇疲惫、焦虑甚至拒学等“开学综合征”。如何助力孩子平稳度过这一关键时期，听听专家怎么说。

北京积水潭医院心理行为医学科主任李小钧说，开学初，孩子可能会出现赖床不起、莫名发脾气，甚至出现头痛、腹痛等躯体症状，这些表现背后往往隐藏着开学焦虑的“信号”。从神经科学角度看，假期松弛状态与开学紧张模式的切换，会引发负责计划控制的前额叶皮质与掌管情绪的边缘系统展开“拉锯战”。

常见症状包括睡眠紊乱、入睡困难或嗜睡、食欲减退、头痛腹痛，情绪上烦躁易怒、情绪低落、过度担忧，行为上出现拖延作业、沉迷电子产品、拒绝讨论开学话题等。专家表示，若相关症状持续2周以上，或伴随自伤念头、惊恐发作等，需及时就医排查焦虑症、抑郁症等心理疾病。

李小钧说，开学心理调适不是一场“速决战”，而是需要耐心坚持的“耐力赛”。假期紊乱的昼夜节律会打乱褪黑素-皮质醇分泌周期，调整生活作息可采用阶梯式早起，即每天比前一天早睡/早起15分钟，避免“暴力叫醒”，或采用光照调节法，早晨拉开窗帘接受自然光，抑制褪黑素分泌，傍晚减少蓝光暴露。

另外，在孩子说“不想上学”时，建议家长们先放下说教，采取情绪外化方式，比如让孩子画出“开学小怪兽”，通过涂改颜色、添加武器赋予掌控感。或通过认知重塑练习，转化和消解负面想法。

北京市疾控中心表示，老师和家长要更加关注孩子的内心世界，与孩子保持良好的沟通。引导孩子减少游戏时间，多参与户外阳光运动，培养多样化的兴趣爱好。同时，要协助孩子制订合理计划，做到劳逸结合，保持规律的生活作息。耐心倾听孩子的困扰，及时给予疏导与鼓励。若孩子自我调节无效，或症状持续较长时间，应及时寻求专业医师的帮助。