无创脑机接口有了新方案

本报天津2月18日电（记者董山峰、王艺钊 通讯员焦德芳）穿戴无创脑机接口设备就能操作无人机？日前，天津大学脑机海河实验室和清华大学集成电路学院共同开发了一款基于忆阻器神经形态器件的新型无创演进脑机接口系统，并首次揭示了脑电发展与解码器演化在脑机交互过程中的协同增强效应，成功实现了人脑对无人机的高效四自由度操控。相关成果于近日在《自然·电子》上在线发表。

脑机接口能实现大脑与机器直接信息交流，促进生物智能与机器智能融合，被公认为是新一代人机交互和人机混合智能的核心技术。如何通过脑机之间的信息交互实现“互学习”，进而促进脑机智能的协同演进，是突破脑机性能瓶颈的重点和难点。

天津大学与清华大学研究团队发现，脑电信号中的非平稳特性不仅来源于传统观点认为的背景脑电变异，而且与闭环脑机交互引导下的任务脑电演变密切相关。基于这一发现，团队通过忆阻器神经形态器件构建了全新的脑机接口系统，提出了“双环路脑机协同演进框架”。在双环路框架下，“机学习”环路中的忆阻器解码器通过适应脑电信号波动完成解码参数更新，“脑学习”环路中的任务相关脑电特征在“决策—反馈”循环的引导下不断正向演化。

相比于传统纯数字硬件方案，忆阻器新方案的归一化解码速度提高了2个数量级（百倍）以上，能耗降低了3个数量级（千分之一）以下，高效支撑了四自由度脑控无人机任务目标的成功实现。在连续6小时的长时程脑机交互实验中，大脑和解码器的贡献比例呈现动态变化，最终脑机接口性能实现了约20%的准确率提升。

“这项研究首次提出了脑机协同演进的概念，并基于忆阻器神经形态器件完成了技术验证，为未来实用型脑机接口系统提供了重要的理论基础与技术支撑，也为脑机融合智能的发展开辟了新的方向。”国家高层次人才计划入选者、天津大学脑机海河实验室教授许敏鹏表示。“我们这款系统未来计划拓展到更多便携式或可穿戴脑机接口设备中，服务于消费级、医疗级等各类智能人机交互实用场景。”

据了解，该研究由天津大学与清华大学团队合作开展，天津大学脑机海河实验室团队完成协同演进脑机接口软件系统设计与范式算法实现，清华大学集成电路学院团队完成协同演进忆阻器神经形态器件硬件设计及忆阻器算法设计部署。