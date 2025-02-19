早上6点整，浙江杭州市余杭区中泰街道助老员叶秀芳准时出门，骑电动车到中桥村王立标家，帮助89岁的王立标洗漱、整理床铺和房间。目前，中泰街道共有53名助老员，服务730名老人日常生活。

“我们不断提升居家养老服务质量，构建以居家养老为基础、社区养老为依托、市场运营为支撑、专业服务为保障的分层分类居家社区养老服务体系，让每一名老人在家中就能享受到高质量养老服务。”中泰街道党群与便民服务中心主任沈家晨说。

近年来，我国基本养老服务体系建设持续深入。当前需要推动养老服务扩容提质，更好满足老年人多层次多样化养老服务需求。

健全养老服务设施与网络，让幸福老年生活触手可及。

“现在不离家，每周都有人上门服务，真方便！”家住江苏沭阳县大唐世家小区的李大爷说。沭阳县不断加快推进养老服务设施建设，县级公办养老服务发展中心、失能（失智）人员集中照护中心等重点项目相继建成使用，全县现建有养老机构45家、互助养老睦邻点30个、社区老年助餐点15个，村级养老服务设施实现全覆盖。

目前，全国各类养老机构和设施达40.4万个。专家表示，要加快推进县（区）、乡镇（街道）、村（社区）三级养老服务网络建设，推动养老服务资源向老年人周边、身边、床边汇聚，构建一刻钟居家社区养老服务圈。

加快适老化改造，合力共建老年友好型环境。

不久前，天猫启动黄扶手计划守“忘”行动，联合阿里巴巴公益、中国老龄事业发展基金会等，在今年送出1万个刷脸识别或静脉识别智能门锁，让老人进出家门更方便。

美团数据显示，2025年以来，适老化改造的搜索量同比增长超六成，北京、上海、成都、苏州、太原等城市需求最旺盛。近期印发的《关于深化养老服务改革发展的意见》提出“推进家庭适老化改造”。中国老龄协会副会长王绍忠表示，各方要加强合作，在家庭、社区、养老院等不同场景加强人工智能、生物识别等新技术应用，提高产品服务品质和适老化水平，协力构建老年友好型社会环境。

发展银发经济，释放老年消费潜力。中消协有关负责人表示，围绕大力发展银发经济，有关部门和地区要推出一系列有效举措，促进养老与医疗健康、文化旅游、金融等产业融合，满足广大老年人美好生活需要。

《 人民日报 》（ 2025年02月19日 19 版）