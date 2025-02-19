早上8点，福建省龙岩市连城县宣和镇的早市上已热闹了一阵，两侧摊贩吆喝着售卖新鲜蔬菜和肉类。周雪梅停好电动车后，一家家看、一把把选，先比价再付款，不一会儿，手上就多了好几袋蔬菜。

“今天豇豆挺新鲜，中午做个豇豆炒肉。”周雪梅是宣和镇培田村老年食堂的负责人。今天正好轮到周雪梅买菜，“我们一般都去本地老农户那里挑，菜和肉新鲜便宜，也照顾了老人家生意。”

骑车15分钟，周雪梅回到培田村。距今已有数百年历史的培田村面山临水，坐落于连城县西南部，保存着明清时期修建的客家民居建筑群，2012年入选第一批中国传统村落名录。和古民居一起保留下来的，还有敬老爱老的优秀传统。

村后溪畔，柿子缀满枝头，万安桥边，一幢民居青砖黛瓦，门边一方菜畦种着芥菜、地瓜，这里便是村里的老年食堂。

2018年，为解决村内孤寡、留守老人的用餐问题，培田村的周雪梅等十几位志愿者在社会公益组织的支持下，筹办老年食堂。本村村民以修代租（即由食堂运营方负责修缮房屋，从村民处获得一定年限的房屋使用权）提供场地、民政部门下拨修缮资金、冠豸山风景区管委会支持电费、爱心人士捐助资金米面……“老年食堂的建立离不开政府和社会各界的支持。”周雪梅介绍，为保证食堂的正常运营和良好管理，志愿者团队雇了一位炊事员，完善了食堂简章、炊事员守则以及食堂财务制度，轮流值班采买。

9点，周雪梅把菜搬到厨房，和炊事员一起备菜。周雪梅仔细把豇豆掐头去尾，一根根撕去豆筋。“村里很多老人家牙口不好，豆子要处理得仔细，一会还要过水煮一道，炒好后才会软糯，适合入口。”说话间，周雪梅手上不停。

五花肉焖土豆、焖鸭子肉、炒地瓜叶、红烧豆腐……食堂入口处的公示牌上，列着周一至周日的菜谱。“食堂供应中餐和晚餐，每餐三菜一汤。65岁以上老人2元一餐，90岁以上老人免费。我们争取每周每餐都不重复，让老人们吃饱也吃好。”周雪梅说。

正忙着，70岁的吴日熙阿伯走了进来。“今天和老伙伴约好下几局象棋。”吴阿伯走进老年食堂的活动室，笑意盈盈。除了下棋，隔壁还有一间茶室供大家喝茶聊天。

“吃饭啦！”忙活到11点半，周雪梅和炊事员把菜端了出来，又去活动室招呼下棋的几位老人。在餐盘里打上米饭和菜，盛好汤，周雪梅把一份份饭菜送到老人手中，“今天我炒的，大家尝尝会不会咸嘞。”周雪梅笑着问。

“刚好，口味不错的。”吴阿伯一边吃一边回答。他介绍，自己独居在家，之前每天都要自己做饭，“现在有了老年食堂，轻松不少。每天还能和大家聚在一起，生活也丰富了”。

“我的菜装好了吗？”75岁的项松玉阿婆大步走进来。“早给您打包好了。”周雪梅从后厨拿出项松玉一早拿来的饭盒。项阿婆身子骨硬朗，在自家开了一间小店，“这里便宜、卫生还好吃，平时忙的时候我就提前跟食堂说好，带饭回店里吃。”

“今天中午有20多个老人来用餐，晚上还有十几位。”周雪梅一边收拾餐盘，一边介绍，老人们会提前一餐拿来餐票，食堂根据餐票数量准备饭菜，避免浪费。

眼看老人们饭吃得差不多，培田村卫生所村医吴振昌带着医疗箱来了，找桌子坐下，为有需要的老人测量血压。“自从这里办了食堂，我们每半年一次的老年人集中体检就安排在这里。”吴振昌介绍，村里有200多位60岁以上的老人，老年食堂场地大、桌子多，老人们也熟悉，为集中体检提供了方便，“县医院的下乡义诊活动也会在这儿举办”。

“镇里和村里都十分重视老年食堂的运营工作，尽力对接资源，也加强日常食品安全与消防等工作的监督。”宣和镇工作人员吴春财表示。

“有了大家的帮助，我们现在不愁经费，只想用心把事情做好。”周雪梅说，团队会坚持服务下去，“相信古村里的老年食堂一定会越办越好。”

《 人民日报 》（ 2025年02月19日 16 版）