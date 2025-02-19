帮老年人戒“网瘾”，不能只靠放假大学生

最近，有媒体报道部分大学生寒假回家后，有了一项特殊的“作业”：为老年人戒“网瘾”。现在，智能手机越来越普及，在方便老年人生活的同时，也带来了“手机沉迷”的问题。有的老年人沉浸在各类短视频、微短剧中，从早看到晚；有的老年人痴迷直播网购，“买买买”停不了手；有的老年人在“奖励”“返现”广告的诱导下，不停地刷着各类应用软件……

过度使用智能手机，陷入网络无法自拔，给老年人带来的危害不可忽视。

最直接的是影响身体健康。长时间盯着手机屏幕姿势不变，对眼睛、肩膀、颈椎都会造成损伤。熬夜刷手机还会导致睡眠不足，产生心脑血管等疾病的潜在风险。另外，还会出现安全隐患。一些老年人在干家务或者走路时也不放下手机，注意力不集中，很容易摔跤跌倒。最后，会带来经济损失。沉迷网购的老年人会被“限时”“特价”等宣传迷惑，购买许多质量低劣的产品；一些老年人对主播大额打赏，事后后悔了，却难以追回；还有一些人贪图小利下载不明来源APP、开通账号提现功能，也会增加遭遇电信诈骗的风险。

为解决手机沉迷问题，大学生趁放假回家陪着老人说说笑笑、走走逛逛，让他们放下手机；帮他们识别、卸载各类不明来源软件，提醒、告知某些不良主播的行骗“话术”，关闭“免密支付”“自动下载”等功能……应该说，年轻人的这些行动，在一定程度上为老年人合理、安全上网做好了“护航”。但是，要从根本上解决问题，显然不能只靠放假的大学生。

最现实的原因，大学生放假时间毕竟有限，开学返校后怎么办？这就需要还留守在家的亲属承担起必要的责任，多陪伴、多提醒老人。社区工作者、志愿者也可以参与进来，通过组织活动、优化服务，吸引更多老年人放下手机、参与集体生活。

监管部门应当持续发力，对网络违规行为作出有力处罚，从整体上净化智能手机应用生态。对有违规行为的APP，该整改的整改，该下架的下架。督促网络平台发挥作用，设置黑名单，让违规账号不能死灰复燃。同时，还要建立便捷、畅通的维权机制，方便老年人和家属操作。

市场运行应更加规范，手机厂家、网络平台、APP开发商要切实负起责任，抵制侵害老年人权益的各种行为。智能产品应该成为能长期、健康陪伴老年人晚年生活的载体，而不是一味贪利的工具。

让老年人更加合理、安全地使用智能手机、体验网络便利，需要全社会共同担起责任。

《 人民日报 》（ 2025年02月19日 13 版）