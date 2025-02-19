白菜凭啥不再只卖“白菜价”

从山东老家返京前，亲戚再三叮嘱，要我带上农特产品。暗自嘀咕，还能有啥？生姜、大葱，还是花生、芹菜？让人意外的是，两箱泡菜包装严实、品质上乘。“大白菜都是自家种的，要出口韩国的咧！”客气之余，难掩自豪。

老家是传统农业大县，白菜几乎家家都种。以前，这一用来过冬的“主菜”，藏在地窖里容易坏，拿到集市也卖不上价钱。受益于当地泡菜产业的发展，白菜不再只卖“白菜价”，身价可涨3到8倍，还成了创汇的主力。

一“泡”而红，重点在“目光四射”。产业的发展不是空中楼阁，资源优势是基础，因地制宜是方法，关键还得跳出一隅找定位，打开视野去探索。

以山东平度仁兆镇为例，这里水土资源优质，蔬菜种植历史悠久，为产业扎根提供了“土壤”；营商环境的改善，给产业拔节带来了“水和空气”。但如果只盯着一个乡镇、一个市县谋思路，白菜就还是白菜。

仁兆镇的菜农菜企关心韩国物价、关注太平洋台风，笑言“是挣着白菜的钱，操着十几个国家的心”。正是主动拥抱全球产业链，以己之长补他人之短，当地的特色产业实现了从农业到工业、从县域到国际的重要转型。如今，该镇泡菜企业每年创造大约1.5亿元产值，产品畅销十几个国家。

将思路延伸，甘肃天水的花牛苹果、陕西的柞水木耳……这些农村产业的大发展，无不是由特色起家、于大局着眼，在主动融入新发展格局中实现了产业的跃升。由此，更能领悟“畅通工农城乡循环，是畅通国内经济大循环、增强我国经济韧性和战略纵深的重要方面”。

成形起势，总少不了“几把刷子”。地还是那块地，菜怎么就摇身一变，卖上好价钱、卖到国外、卖出底气？

标准是依托，品质是保障。无论是满足国内消费升级，还是出口国际市场，都有更高的标准和要求，这就必须摆脱粗放发展，追求精益求精。从选种、种植、收获，到腌制、拌料、预冷，每一道程序都要严格管理温度，确保菌落总数符合标准。一棵大白菜的“身价”，正浓缩于此。

因而更能理解，为何“藏粮于技”与“藏粮于地”一样重要。从白菜到泡菜的蝶变，有育种的优化，也有田管的改良；有环保、消防的全面考虑，也有贸易、物流的精细运营。得益于科技的赋能加持、深加工的延链补链，越来越多的传统农产品突破“微笑曲线”的底端束缚，越来越多的农业企业实现了从产业链低端到中高端的“骐骥一跃”，淬炼出更强的市场竞争力、更充分的议价定价能力。

乘势而上，“东风”也不可或缺。泡菜产业兴旺，顺势带火了“蔬菜经纪人”。用他们自己的话来说，每天忙的就是“种全国、买全国、卖全球”。

怎么实现的？因为市场相通、规则相联、产业相融。青岛海关即报、即检、即放，助推特色农特产品加速“出海”；蔬菜直采直发、冷链运输，实现从产地到餐桌的高效闭环。从田地里的一棵白菜，到餐桌上的一道泡菜，再到港口码头的一派繁忙……新发展格局的效能，全国统一大市场的红利，高质量发展的潜力，在泡菜产业的茁壮成长中得以具象化体现。

返程路上，不经意间瞥见“中国（山东）自由贸易试验区青岛片区”的标识。很难想象，“高大上”的招牌，与一棵普通的白菜会产生如此剧烈的“化学反应”。有理由相信，当更多地方的区位优势、资源优势与产业优势深度耦合，我们迎来的将不仅是几种农特产品的发展跨越，更是经济社会高质量发展的无限可能。

《 人民日报 》（ 2025年02月19日 05 版）