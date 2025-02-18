迎新创新焕新“三新”驱动 光明乳业展现创新能力

2025年2月17日，“瑞蛇行大运，花开见光明”光明乳业蛇年首场发布会在上海召开，聚焦“迎新”“创新”“焕新”三大关键词。发布会上，与会嘉宾共同见证了光明乳业在跨界迎新、渠道创新、产品焕新上的卓越表现和丰硕成果，百年乳企再次展现在乳制品行业的“领鲜”地位和创新能力。

光明乳业党委书记、董事长黄黎明代表光明乳业致辞表示，迎新创新焕新是光明品牌焕发源源不断鲜活力的关键密钥。光明乳业始终从创新出发，以匠心为精神，以益民为初心，打造更高质量的乳制品。通过跨界迎新、渠道创新、产品焕新等，筑牢光明品牌护城河，继续做人民健康的守护者、行业变革的引领者，让百年光明在新时代的征程中焕发新生机与新活力。

产品焕新，行业领先新品亮相，光明品质鲜活升级

作为“迎新创新焕新”系列成果的重头戏，光明乳业在发布会上推出三款新品，分别是光明优倍5.0超鲜牛乳新品、光明如实高蛋白纯净发酵乳新品和光明舒睡奶系列新品。

光明乳业研究院的研发博士天团和全产业链工匠现场分享了这些新品背后的科技赋能和品质保障。光明乳业始终聚焦乳品营养与健康，从消费者需求出发，以新质生产力为基石，用科技创新赋能鲜活产品力，让光明品牌历久弥新。

光明乳业还关注到特殊人群的需求，在发布会上携手上海市儿科医学研究所正式启动特医食品联合研发公益项目。未来，将推出针对苯丙酮尿症人群的特殊医学用途配方食品，致力于以全生命周期的鲜活产品为更多人带去鲜活营养。

共话发展，数字创新引领行业，拓展数智光明边界

发布会还同期举办了光明乳业数字经济创新发展论坛，光明乳业党委副书记、总裁贲敏，华为终端云全球生态发展与销售部副总裁陈仲，上海数据交易所党总支书记、副总经理韦志林等嘉宾就数字经济浪潮下，企业布局数字经济、共创数字未来等议题进行了探讨。

贲敏表示，借助光明随心订的平台，能够更好地倾听消费者的心声，通过构建打造更智能、更高效的大数据平台，让真实有效的消费者数据帮助光明随心订实现从“卖产品”到“卖服务”的升级跨越。同时，光明乳业也将通过赋予光明随心订更多的功能，更好地发挥价值创造，通过数字经济创新，让光明乳业这个传统品牌在新时代焕发新生机。

陈仲表示，基于华为终端的全场景战略，以及鸿蒙生态的蓬勃发展，华为在数据科学领域获得深厚沉淀，并非常希望与光明乳业这样有着扎实数据资产的企业深入合作。未来，将邀请光明乳业共同参与华为主办的睡眠日活动，给消费者带去更多健康服务。

韦志林表示，光明乳业在数字创新工作上帮传统企业做了很好的典范，上海数交所非常愿意在数字创新工作上服务千行百业的各级组织、各个企业，希望未来与光明乳业这样的合作方式能批量的可复制化、推广化，让越来越多传统企业通过数字创新，发布数字资产等方式发挥新的活力。

跨界迎新，积极拓展多元合作，共同激发消费活力

蛇年伊始，全国各地的消费者就感受到了光明乳业的“迎新”力量。光明随心订带来了温情送奶上门方式——“爱TA就为TA订奶吧”，充分考虑到消费者快节奏的生活方式以及对亲友关怀的新需求，支持消费者通过光明随心订平台为远方的亲朋好友个性化定制光明牛奶，让爱和关心成为定期送上门的健康和营养，亲朋好友之间的牵挂和关心变得更加具象化。

光明乳业旗下的光明随心订近年来不断提升服务能效，为消费者打造便捷、高效且个性化的订奶体验。此前，光明随心订已经开展“益民初心——爱满社区光明行”主题公益活动，向社区居民免费发放超500万份光明高品质鲜奶，累计执行活动场次超7万次，共覆盖全市1721个社区，取得了良好的社会影响力，形成企业与社区居民互动双赢的新格局。为了更好地传播光明品牌和光明文化，光明乳业在发布会上又牵手链家，正式启动“链上光明，爱满社区”公益项目，持续深耕社区，细致打磨光明品牌形象。

对上班族来说，蛇年开始的一杯“光明致优娟姗拿铁”让他们感受到了不一样的迎新方式。这是光明乳业不断打破渠道格局，在不同领域积极跨界合作的新尝试，通过与MANNER咖啡联手，在全国20个城市1200多家门店限时上新联名产品并推出主题门店。

在本次发布会上，光明乳业与上海广播电视台战略合作再升级，联手启动焕新启航·光明未来——光明乳业与SMG战略合作升级发布，将通过多渠道、多形式持续传递具有东方家国情怀的品牌形象。

展望未来，光明乳业将继续在产品、渠道、文化、跨界等多领域创新发展，不断提升核心竞争力，以创新引领未来，开拓乳业发展新蓝图，领航行业新征程。