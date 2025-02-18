今日雨水 养生重在防寒祛湿

雨水时节，空气中水分增加，导致气温不仅偏低，而且寒中有湿。此时养生的重点应该放在防寒、祛湿这两点上。

天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时介绍，雨水时节很多地方乍暖还寒、忽冷忽热，南方地区容易因为降雨多且时有寒潮，出现“倒春寒”。对于老人和小孩来说，他们的体质相对较弱，易受到“倒春寒”的侵袭，因此要做好“春捂”。“春捂”原则是“上薄下厚”，即随着气温逐渐升高，可以优先减去上身衣物，但不能忽略后背和腹部的保暖，因为这两处是人体阳气汇聚之地，最易受寒邪侵扰。同时，将保暖的重心放在下身上，谨防“寒从脚下起”，影响全身的气血循环。

韩娟提示，在饮食方面，应减少食用油腻厚味之品，因为这类食物最易生湿困脾，损伤脾胃功能。生冷食物也应尽量避免，以免伤及脾胃阳气。可通过食用味甘性平或稍温的健脾养胃食物，以及药食两用之品，以达到健脾利湿的效果。例如，山药能补脾养胃，生津益肺，补肾涩精；莲子能补脾止泻，益肾涩精，养心安神；芡实益肾固精，补脾止泻等。另外还有芋头、红枣、红薯等食物都是不错的选择。

“除了饮食调节，穴位按摩也是一种非常有效的保健养生方法。”韩娟表示，阴陵泉，作为足太阴脾经的穴位，具有健脾益气、促进脾运化水湿的功效，对于解决体内湿气过重或水肿问题尤为有效。操作方法简单，只需用手指指腹用力点按阴陵泉穴，然后转为揉按，直至局部产生酸胀感为宜。每日坚持按摩，不仅能帮助身体健脾祛湿，还能增强体质，提高免疫力。