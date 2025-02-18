疾控机构：开学季防范鼻病毒校园传播

新华社北京2月17日电（记者顾天成）新学期伊始，校园人群聚集、密切接触增多，鼻病毒传播风险不容忽视。中国疾控中心17日提示，鼻病毒是引发普通感冒的重要病原体之一，应采取针对性防护措施，更好保障开学季师生健康。

鼻病毒是一种无囊膜小RNA病毒，因最早从感冒患者鼻腔分离而得名。其适宜在33℃至35℃的鼻腔环境中繁殖，目前已发现169种型别，型别多样导致人体难以形成持久免疫力。感染鼻病毒后，大多数人症状较轻，体温通常正常或略微升高，常见鼻塞、流涕、咽痛等轻微症状，一般一周自愈。但对少数儿童、免疫力低下者及慢性呼吸道疾病患者，可能诱发哮喘或下呼吸道感染。

中国疾控中心病毒病所有关专家介绍，鼻病毒主要通过接触传播和空气传播。鼻病毒在物体表面存活时间可长达数日，且对酒精具有一定耐受性。接触门把手、课桌等污染表面后触摸口鼻，或吸入患者咳嗽、打喷嚏的飞沫均可感染。

如何加强校园防控？专家强调以下措施：鼓励师生保持个人卫生，勤洗手并避免手部接触眼鼻口；教室、宿舍定时通风，减少密闭环境空气滞留；学生乘坐公交、出入人员密集场所可佩戴口罩，既阻隔飞沫又为鼻腔保温增湿；定期科学消毒高频接触物品，如课桌、门把手等。

专家呼吁，儿童、老人及基础疾病患者出现症状，需及时休息，若症状加重要及时就医，学龄儿童避免带病上学加重传播风险。学校应加强健康宣教，家长配合关注好学生身体状况，共同筑牢校园健康防线，护航新学期。