齐力划桨，拓宽生命的航道

如何为刚做完手术的癌症患者进行心理疏导？如何通过线上线下结合的方式帮助患者更好康复？2月16日，上海杨浦区长海路街道市京社区睦邻中心内，围绕这些问题，上海“爱康生命之舟”龙舟队的队员们进行了专业的志愿者培训。春节前夕，她们在长海医院的病房里开展“新年送温暖”志愿服务活动，将自己亲手编织的袜子和帽子送给病友们，并和她们一对一交流治疗经验，现场讲述自己划龙舟抗癌的故事，激励病友战胜病魔。

这是一支特殊的龙舟队，所有队员都是乳腺癌患者。自成立以来，在“体医融合”理念下，已组织6600多人次乳腺癌患者参与龙舟康复运动。非洲鼓、编织坊、心理减压和康复指导……除了龙舟训练，队员们还以志愿者身份参加各类公益活动，用亲身经历和行动，帮助更多癌症患者重拾笑对生活的勇气。

乘风破浪，把不可能变成可能

过去的2024年，最难忘的记忆是什么？上海“爱康生命之舟”龙舟队领队施月波的答案是：“带领姐妹们一起，代表中国乳腺癌患者，站上世界级赛事舞台。”

2024年9月，在意大利举行的第十四届国际龙舟联合会俱乐部龙舟世界锦标赛上，一支身穿粉红色队服的中国队伍格外引人瞩目。这次大赛特设乳腺癌组别，作为亚洲唯一一支乳腺癌患者龙舟队，来自中国的粉红丝带龙舟队参赛，施月波是这支队伍的队长。

“我们乳腺癌患者，怎么好去划龙舟的呀，开什么玩笑？”施月波告诉记者，刚接到参赛通知时，这是不少病友的自然反应。乳腺癌患者大多经历过乳腺切除手术，有的需要去除胸大肌和胸小肌，很多患者都持有残疾人证，手臂抬起都很困难。

第一次接触龙舟运动时，施月波自己也觉得划龙舟是个“天方夜谭”。如今，面对出国比赛的机会，施月波主动给队友们打气：“既要‘重在参与’，也要全力以赴。我们要向世界展示中国乳腺癌患者坚强乐观的精神面貌！”

为全力备赛，从去年8月起，上海“爱康生命之舟”龙舟队与来自云南、浙江的队友们聚集在一起，组成粉红丝带龙舟队，进行了24次集训。正逢酷暑，在连续多日40摄氏度左右的高温下，每天的训练时长都接近6个小时。

难忘完成第一个4000米训练目标时，姐妹们高声唱起“一条大河波浪宽”，一同夜训的大学生们前一天还叫她们“阿姨”，那一刻都直呼她们“姐姐”；

难忘每一个超负荷训练后的夜晚，全身肌肉酸痛，臀部和手掌起泡是“家常便饭”，翻船落水、滚爬上岸的尴尬也在所难免；

难忘在意大利比赛期间，当地华侨华人自发前来为她们加油，送来水果、牛奶等食品，国外观众也情不自禁为她们欢呼赞叹。当队员们举起五星红旗合影时，一种油然而生的民族自豪感，在异国他乡分外强烈……

经过不到两个月的训练，这群乳腺癌患者完成了原本看似不可能完成的任务。从“天方夜谭”到走出国门参加国际赛事，她们用一舟、一桨、一双手，在超越自我的生命航程中，诠释了如何把不可能变成可能。

抱团抗癌，从心灰意冷到生命绽放

“星星跟着月亮走，葵花跟着太阳走，我们跟着新时代，幸福美好一起走……”市京社区睦邻中心的活动室里，非洲鼓培训正在进行。伴随着《幸福中国一起走》的音乐声，黄桂英和队友们一起，有力敲击着属于自己的幸福节拍。

“平时在电视上看运动员，没想到有一天，自己也会成为运动员出现在电视上。”作为龙舟队的一员，63岁的黄桂英2024年第一次迈出国门，与姐妹们一起赴意大利参赛。

“谁去意大利比赛？”当她将比赛照片和视频发布在朋友圈，一些多年未见的朋友纷纷表示诧异。他们难以想象，曾经因患癌而身体孱弱的黄桂英，有一天会以运动员身份出现在世界级赛事上。

回到5年前，黄桂英自己也难以想象。2020年被查出乳腺癌，手术后接受了8次化疗、25次放疗和18次靶向治疗。那时，看着自己大把掉落的头发，她不愿走出家门。

当病友推荐她加入龙舟队，她心里不禁打了一个问号：“划龙舟，我能行吗？”抱着“去玩”的心态，黄桂英上了这条“船”。两年多来，每个周末的训练她都准时参加。用她的话说，有时心里不舒服，“一到船上，和大家在一起，就什么事儿都没有了。”

如今，她的手臂结实有力，因化疗而脱落的头发恢复了往日的浓密，看起来也就50岁出头的模样。从最初的恐惧担忧，到现在发展出划龙舟、非洲鼓等兴趣爱好，同时还参加志愿服务，她说，上海倡导“群体抗癌”，病友之间的相互鼓励十分重要，好的医疗政策也让她思想上轻松了不少。

黄桂英是上海市大病医保新政策的直接受益者。她告诉记者，2020年，上海将治疗乳腺癌的靶向药纳入医保。政策改革后，仅靶向药这一项就省下20多万元的治疗费用，大大减轻了经济负担。现在，每月中西药加在一起，她只需自付不到300元医药费。

没有谁生来坚强。从心灰意冷到生命绽放，不仅需要自我内心的勇敢翻越，更离不开各方的温暖托举。

温暖传递，志愿服务助推爱心接力

“出院后和我们一起来划龙舟！”病房里，施月波和黄桂英身穿志愿者的黄色背心，和其他姐妹一起，耐心为癌症患者进行康复和心理减压指导。红色爱心卡片写满祝福和鼓励的话语，为病房增添了一份年味儿。

每个周四，是龙舟队姐妹与长海医院病友们的约定。长海医院甲乳外科护士长陈静说，2019年以来，长海医院一直为志愿服务搭建平台，提前一天双向沟通，确定需要接受志愿服务的患者名单，再选择同病种、经历过相似类型手术的志愿者，以提升服务的针对性。“志愿服务中的精神支持，可以有效帮助患者克服恐惧，提升治愈信心。”陈静说。

治愈自己，也治愈别人，正是施月波参与公益的初心。她说：“抗癌路上，我也经历过挫败。当时上海癌症俱乐部的公益帮扶，让我重获勇气，所以我想帮助更多像我一样的人。”“对，自己一个人好了不算好，要大家一起好起来。”一旁的黄桂英赞同道。

这段时间为新一年公益活动奔忙的施月波，成功募集到一家企业的赞助。她说，公益道路上，个人的力量是有限的，坚持到今天，离不开社会各方对癌症患者的关心关爱。长海路街道妇联“绽放生命”康复赋能项目给予支持；上海市龙舟协会对她们免除会费，并连续两年授予“先进集体”荣誉称号；上海一家水上俱乐部长年为她们提供免费训练场地和设施……

“手心向上接受爱，手心向下付出爱。希望我们的公益活动让爱流动起来。”施月波说，春暖花开时，龙舟队将如期启动新一年的训练，还将举办服装走秀等活动，引导更多癌症患者树立积极心态，感受生活美好。

《 人民日报 》（ 2025年02月18日 11 版）