二、三级公立综合医院均提供儿科服务

本报北京2月17日电 （记者白剑峰）国家卫生健康委决定2025年在全国卫生健康系统组织实施一批为民服务实事项目，用心用情做好8件为民服务健康实事，让人民群众有更多获得感、幸福感。

全国二、三级公立综合医院均提供儿科服务。扩大儿科服务供给。结合医院所在地儿科医疗资源布局、医院专科基础以及儿童就医需求，有序规划儿科门急诊和病房。在推进儿科设置期间，要通过医联体牵头医院派员下沉、对口帮扶医院支持、开展远程医疗服务等形式，帮助尚未完成儿科设置的医院不迟于11月底提供儿科服务。增强儿科服务能力。面向各级各类医疗机构的全科、内科等专业医师积极开展儿科医师转岗培训，经考核合格且符合条件的医师，按规定增加儿科执业范围并上岗服务。

地市内医疗机构之间检查检验结果互认项目超过200项。稳步推进结果互认。结合实际制定发布辖区检查检验结果互认项目清单、医疗机构清单和“负面”清单，11月底前实现地市内互认项目超过200项。加强临床检验、放射影像、核医学等相关专业质控工作，实现国家、省、地市质控中心全覆盖，同时扩大室间质评覆盖面，推动质控工作向县（区）延伸。推广“分布式检查、集中式诊断”服务模式，在紧密型医联体内实现检查检验同质化管理基础上，有序扩大互认机构和区域范围，逐步实现地市内互认。建立互认统计分析及结果反馈机制，对互认项目数量、互认比例明显低于平均水平的，要查找原因，督促改进。

取消门诊预交金，将医保患者住院预交金额度降至同病种个人自付平均水平。规范预交金管理。原则上不迟于3月底，公立医疗机构停止收取门诊预交金，并对存量门诊预交金陆续进行清算、退款。提升结算便利和效率。公立医疗机构要持续改进内部工作流程，积极探索推进“一次就诊一次付费”“诊间结算”等便民措施，优化门诊收费流程。大力推行“一站式结算”“床旁结算”和“线上结算”等住院结算便利措施，原则上要在患者出院后3个工作日内完成住院费用结算，逐步实现24小时内结算。

《 人民日报 》（ 2025年02月18日 11 版）