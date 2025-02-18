家电卖出超万亿元，动能在哪里

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家电消费增长，市场回暖；企业生产火热，产业转型步伐加快；家电回收量、拆解量双增长，旧物处理正在形成新的市场……2024年，家电消费品以旧换新活动取得明显成效。未来，政策的接续发力将延续换新热潮，推动家电行业稳中向好。

10307亿元！前不久，我国家电消费成绩单出炉：国家统计局数据显示，2024年，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额突破万亿元大关，较上年增长12.3%。这一数据超过2017年的9454亿元峰值，创下历史新高。

“这一亮眼表现，充分体现了消费品以旧换新政策的积极效果。”中国家用电器协会执行理事长姜风说，此举不仅有利于激活当前消费市场，从长远看也有望助推家电业高质量发展。以旧换新一年间，各方反应如何？新的一年，还有哪些期待？记者采访了一些消费者、电商平台和家电企业。

政策效应促进消费增长、市场回暖

过去一年，以旧换新动作频频：2024年3月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，全面部署“两新”工作；7月，国家发展改革委和财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出安排超长期特别国债，支持地方提升消费品以旧换新能力；8月，商务部等4部门发布《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》，明确补贴品种，优化补贴方式，家电以旧换新有了“操作细则”。

从一线采访来看，以旧换新带来的政策效应正在显现。贵州贵阳，趁着以旧换新活动，市民王芬果断出手，在小区附近的海尔专卖店选购了一台壁挂式空调。“旧空调总出问题，新空调不仅有自清洁功能，节能效果更好。”她算了笔账，旧空调抵扣加上活动补贴，原价3299元，到手只花了2399元。

消费者得实惠，门店同样受益。自以旧换新活动实施以来，门店客流量明显增加，带动海尔旗下家电整体销量增幅达21%。其中，空调、冰箱、热水器等产品增幅显著。线下换新火热，线上销售升温。打开电商客户端，进入“国补”专区，一键申领补贴资格。“上午10点下单一款智能手机，下午5点就配送上门。”浙江杭州消费者萧非说，快递小哥上门完成信息核验，确保补贴资金精准到位，算下来便宜了几百元。

在“国补”8类家电产品基础上，今年1月20日，抖音商城将手机、平板电脑等数码产品纳入补贴范围，满足消费者多元换新需求。自活动上线以来，平台上参与“国补”的手机销量环比增长3倍。一系列以旧换新政策效应持续显现，促进家电消费增长、市场回暖。

从具体品类看，电视市场的变化尤为明显。有关报告显示，2023年中国电视市场品牌整机出货量同比下滑8.4%。以旧换新政策实施以来，电视市场回暖明显，去年10月至12月连续3个月实现出货量正增长，特别是12月同比增长9.7%，重新焕发市场活力。从增长趋势看，2024年9月至12月，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额月度增长分别为20.5%、39.2%、22.2%和39.3%，连续4个月保持两位数增长。2024年全年，以旧换新8类家电产品实现销售量超6200万台，直接拉动消费近2700亿元，有力激活消费潜力。

以旧换新政策推动生产走高、转型加快

记者在采访中发现，以旧换新的政策效应正在向供给端传导，不断优化产业发展质量。短期看，生产热度持续走高。

山东青岛，海尔冰箱互联工厂，机械臂精准抓取钢板，裁切、冲孔、辊压、翻边……75分钟，一台冰箱就能下线。工厂负责人介绍：“去年底工厂投产以来，高端智能冰箱订单增长明显，目前各条生产线正开足马力赶制订单。”广东珠海，格力高栏港空调智能工厂，机器人忙碌不停，冷凝机安装、螺丝固定、成品检测……生产全程自动化。格力有关负责人说，去年下半年“风不吹人”系列空调销量同比增长1.2倍，带动高端产能不断攀升。

零售市场向好助推生产稳中有进。数据显示，2024年，家用电器行业增加值增长7.9%。其中，家用冷柜、空调、洗衣机、电冰箱等产品产量较快增长，增速分别为13.3%、9.7%、8.8%、8.3%。“消费品以旧换新有效促进轻工相关产业规模扩大，带动轻工业经济增长。”中国轻工业联合会会长张崇和表示，2024年，家用电器行业营业收入对轻工业增长的贡献率为22.7%，拉动轻工业营业收入增长0.46个百分点。

长远看，产业转型步伐加快。“在以旧换新活动效应下，消费者对家电的需求从注重基础功能为主转向品质体验为先。”海尔电器有关负责人介绍，以冰箱为例，不仅要保鲜，还要智能控温、杀菌净味，这些需求的变化倒逼企业加快新功能研发、新产品上市，“目前众多智能套系的新品正在加紧研发，将于近期推向市场。”

新一代热泵洗护机实现37摄氏度体感柔烘不伤衣、新款空调搭载分布式送风技术……“将以旧换新活动作为契机，深度挖掘消费者需求，我们正抢抓机遇、提速转型。”格力电器有关负责人说。“以旧换新政策针对不同家电品类提供不同能效补贴，旨在促进绿色智能消费，符合国家绿色转型趋势，既满足人们的高品质生活需求，又培育行业新质生产力、促进产业高质量发展。”姜风说。全国家电以旧换新资格校验系统数据显示，高能效等级和智能家电零售额均实现两位数增长，家电行业呈现明显的转型升级趋势。

废旧家电数量激增，旧物处理形成新的市场

随着以旧换新政策加快落地，家电等消费市场显著升温，置换淘汰下来的废旧家电数量也在激增，旧物处理正在形成新的市场。过去一年，我国家电回收量、拆解量实现双增长。商务部重点联系企业数据显示，2024年废旧家电回收量同比增长14.83%。供销合作总社家电拆解企业数据显示，2024年规范拆解废家电数量同比增长20%。让废旧家电收得快、拆得好、再利用，将有利于推动以旧换新走深走实。

乘着以旧换新的东风，不少家电企业积极完善回收体系，将换新与收旧两条链路有机融合，提升市场竞争力。通过深入终端销售门店开展以旧换新，海尔推进回收的废旧家电端到端直达拆解厂规范处置。2024年，海尔智家在全国范围内实现回收废旧家电769万台，同比提升10%。以相关小程序为端口，格力为消费者提供送拆装一体服务，提高废旧家电循环利用效率。截至去年底，格力再生资源已累计处理各类废弃电器、电子产品超6477万台（套）。

业内人士表示，过去由于回收量不足，拆解规范化程度不高，废旧家电再生资源利用率较低。以旧换新政策带动生产企业、电商平台、回收企业高效协同，越来越多企业不仅“拆得开”，更“拆得好”，在一定程度上促进了回收利用行业发展。目前废旧家电家具等再生资源回收体系试点工作有序开展，已初步形成32个试点城市、78家试点企业名单。

新的一年，以旧换新再传新声：今年1月，商务部等4部门发布《关于做好2025年家电以旧换新工作的通知》，明确形成政策“组合拳”，加力推动家电以旧换新。展望未来，不少企业认为，考虑到我国家电消费已进入存量市场，更新需求正步入集中释放期，预期政策的接续发力将延续以旧换新政策激发的换新热潮，推动家电行业稳中向好。

《 人民日报 》（ 2025年02月18日 10 版）