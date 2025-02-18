以政策创新更好促消费

换新车、买家电、装新房……春节假期是传统消费旺季，叠加“两新”政策加力扩围，进一步拉升消费热度，彰显我国超大规模市场的巨大潜力和强劲动能。

消费旺盛，既是因为以旧换新家电补贴由原来的8类扩充至12类，净水器、洗碗机等产品首次纳入补贴范围，更是因为购新也可以获得补贴。落实《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》，各地陆续实施手机等数码产品购新补贴，按产品最终销售价格给予补贴，每件最高可享500元。商务部数据显示，今年1月20日至2月8日，已有2009.2万名消费者申请了2541.4万件手机等数码产品购新补贴，激发消费活力效果明显。推动“两新”政策继续优化实施，将为刺激消费、扩大内需提供有力支撑。

激活消费，就得更了解消费者需求。从过去的“以旧换新”到如今的“购新补贴”，消费刺激政策不断聚焦民生实际，让老百姓感受到更多实惠。手机等数码产品普及广、单价高、更新快，是信息时代家家户户的必需品。新政策不以“交旧”为前提，体现人性化设计，顺应群众期待，降低消费门槛，有效提升了“用户体验”，让消费者更加舒心、放心。

进一步释放消费需求，也有利于深化供给侧结构性改革。手机、家电等电子产品零部件多、产业链长，政策刺激促进销量增长，为消费电子行业创造新的市场增量，带动消费电子全产业链实现规模增长、协同创新、换代升级。既促消费又利生产，既满足人民美好生活需要又推动产业升级，可谓“一举多得”。

加力扩围实施“两新”政策，需要继续加强央地协同，共同营造良好政策实施环境。可以继续简化补贴流程，线上线下协同，让更多消费者清楚了解政策、方便享受补贴。经营主体参与补贴活动，要诚信守法经营，不能变相涨价、以次充好、以旧充新。监管部门要加强资金监管，确保补贴资金公平发放，严惩套取补贴的违法行为，切实维护市场秩序。把服务送到百姓家门口，助力群众安心消费、轻松消费，方能让好政策更好落地显效。

通过政策创新不断激发消费活力，体现出有为政府与有效市场的互动配合。北京新春观影惠民活动发放3300万元观影券，繁荣春节档电影市场；上海发放各类服务消费券，覆盖领域广；江苏省级补贴由36类扩大至46类，增加年轻消费群体喜爱的蓝牙耳机、显示屏等品类。各地结合自身特色，探索多元化消费刺激政策，有助于促进消费向好。既在增强消费能力、提升消费意愿上下功夫，也在适应消费结构变化、增强供需适配性上做文章，定能更好释放消费潜能。

《 人民日报 》（ 2025年02月18日 05 版）