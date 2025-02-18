流行强度总体呈下降趋势

本报北京2月17日电 （记者白剑峰）国家卫生健康委17日召开新闻发布会。中国疾病预防控制中心研究员彭质斌介绍，我国急性呼吸道传染病继续呈下降趋势。其中，流感病毒是导致近期急性呼吸道传染病的主要病原体。目前我国还处于流感季节性流行期，但流行强度总体呈下降趋势。

彭质斌说，南北方省份的流感活动水平存在差异。监测结果提示，南方高于北方。流感疫苗接种之后，在整个流行季都能提供一定的保护。接种流感疫苗，可以降低感染流感病毒的风险，减轻感染流感病毒后症状的严重程度，减少并发症的发生。今年还没有接种流感疫苗的人依然可以接种。

北京大学人民医院主任医师马艳良说，流感是由流感病毒引起的，对人体的影响类似一场“疾风骤雨”，除了可以引起高热、全身酸痛等症状以外，也可能进一步发展为肺炎。一些特殊人群，如65岁以上的老年人、孕妇、婴幼儿以及合并基础疾病的人，其抵抗力相对较低，发生流感性肺炎的概率更高。要密切观察体温，当出现持续高热以及咳嗽的表现，尤其出现呼吸急促超过30次、指氧饱和度低于93%时，一定要及时就医。

《 人民日报 》（ 2025年02月18日 04 版）