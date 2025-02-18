雨水：健脾祛湿疏肝 用好两道菜两款茶

2月18日，我们迎来二十四节气中的第二个节气——雨水。从雨水开始，气温回升、冰雪融化、降水逐渐增多，气候渐暖却仍带寒湿，中医认为此时需“健脾祛湿、疏肝养阳”，以顺应春生之气。

雨水节气食两道家常菜

春笋炒肉丝

【食材】

枸杞子、春笋、猪瘦肉、花生油、料酒、白糖、酱油等。

【制作方法】

将猪瘦肉、春笋洗净切成丝，炒锅上火，放入花生油烧热，将肉丝、笋丝同时下锅炒，下料酒、白糖、酱油、食盐、味精翻炒均匀，微沸淋入麻油，加入枸杞子即成。

【功效】

春笋炒肉丝具有补肝益肾、健脾润燥的功效。春笋性寒甘淡，能清热化痰、利水消滞，搭配补益肝肾的枸杞子和滋阴润燥的猪瘦肉，共同调养脾胃、助消化、滋补气血。此菜适合春季食用，能改善肝肾不足及脾胃虚弱。

雨水青丝烙

【食材】

面粉、青萝卜、芥菜、白芷、小葱、鸡蛋、胡椒粉等。

【制作方法】

萝卜和芥菜切丝后加盐杀水，加入小葱、面粉和鸡蛋，放胡椒粉、十三香调味，团成小饼。锅中热油，加白芷煎香，将饼烙至成熟即可。

【功效】

雨水青丝烙以健脾祛湿为主，青萝卜理气消食、利湿除胀，芥菜温中散寒、助运化湿邪，共同健脾助胃，改善脾虚湿困。面粉适量可益气养胃，配合萝卜、芥菜，有助于温润脾胃、促进消化。整体而言，此方温中健脾、理气化湿，尤其适合雨水时节寒湿较重、脾胃功能偏弱、易感乏力困倦或脘腹不适者食用。

雨水养生品两款茶饮

薏仁玫瑰茶：健脾祛湿 疏肝解郁

《随息居饮食谱》记载玫瑰：“甘辛温。调中，活血，舒郁结，辟秽，和肝”，玫瑰具疏肝解郁、行气活血之效；薏苡仁味甘微寒，《神农本草经》将其列为上品，可“主筋急拘挛，不可屈伸，风湿痹，下气，久服轻身，益气”，是健脾祛湿佳品。两者搭配，温凉调和，不仅有助于祛除体内湿气，还能调畅情志、身心和谐。

黄芪桂圆茶：补脾扶正 益心安神

《雷公炮制药性解》载黄芪：“味甘，性微温，无毒，入肺、脾二经……外固表虚盗汗，腠理充盈。”《本草纲目》更称黄芪“为补药之长”，可培补肺脾之气以“正气存内，邪不可干”。桂圆又名龙眼肉，《神农本草经》载其：“味甘，平。主五脏邪气，安志厌食。久服强魂，聪明，轻身，不老，通神明”，能养血安神、补益心脾。二者相配，助益气扶正，抵御“倒春寒”，又能养心安神，化解春困带来的不适。若体寒明显，可加生姜2片温中散寒。

雨水节气，气候较阴冷，可以适当进补，如蜂蜜、大枣、山药、银耳等，都是适合这一节气的补品。（中国中医科学院西苑医院治未病中心主任张晋，中国中医科学院研究生邹姹姹、李纪新）

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如何帮助头部保暖？“春捂”怎么“捂头”？

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