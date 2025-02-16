今年首趟“乐游长三角”银发列车启程

14日8时许，一批银发游客乘坐G7503次列车从上海虹桥火车站出发，沿杭台高铁前往嵊州新昌，开启了三天两晚的“乘高铁走诗路”周末休闲之旅。这是今年首趟“乐游长三角”银发旅游列车，载着游客春日错峰出游、探访唐诗之路。

杭台高铁与中国文学史上赫赫有名的浙东唐诗之路高度契合，串联起剡溪、天姥山、天台山等一批风景名胜，是浙江省内一条极富历史底蕴和地理特色的旅游通道。在三天两晚的行程中，银发游客们将探访“百年越剧诞生地”嵊州越剧小镇；打卡武侠影视剧取景地新昌十九峰，俯瞰丹霞地貌……

近年来，中国铁路上海局集团有限公司（下称“上铁集团”）紧扣银发经济热点，持续开行银发旅游列车，采取“车随人走、夜行日游、游景停车”的旅游方式，让老年人拥抱属于自己的“诗和远方”，受到“银发族”热捧。

据悉，今年上铁集团将对多组列车进行适老化改造，调整通道门槛坡度，确保平稳通行；在卫生间、淋浴间等处增设扶手等，采用防滑地面，边角进行导圆处理或软性包裹；丰富标识种类，采用更大字体和对比度颜色；增设专门医疗区，配备基础医疗设备，常备应急药品，为银发游客带去安全、便捷、舒适的乘车环境。（谢梦圆）