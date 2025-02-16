颈椎损伤或不可逆 专家：“脖子僵硬”小信号勿忽视

开年后，浙江省中医院骨伤科、推拿科、针灸科等门诊接诊了不少“脖子僵硬”的病人，有些是节日期间长时间看手机后病情加重的，有些是开工后“老毛病”犯了的。

“脖子僵硬不是小事，小征兆不注意易发展成大毛病。”浙江省中医院副院长、骨科专家钱宇教授介绍，随着现代人工作、学习和生活习惯的改变，长期伏案或保持电子产品不良阅读姿势的人越来越多，颈椎疾病呈年轻化趋势。长期低头导致颈椎变型压迫脊髓的颈椎病，往往损伤不可逆；发现症状越早，手术效果越好。

62岁的李阿姨(化名)退休前是名会计师，由于长期久坐伏案，颈椎一直不太好。退休后她相对空闲，因此经常长时间一个姿势刷手机，后出现了脖子僵硬的情况。半年前，李阿姨的左脚开始出现局部麻木，拎东西上楼时明显感到左腿不如右腿灵活。一次在街边按摩店“理疗”完之后，她的左侧下肢麻木症状不仅没有消失，反而更为严重，整个左侧身躯伴随胳膊都出现发热酸麻的症状。

在浙江省中医院湖滨院区骨伤科，经过一系列影像学检测和查体，医生发现其左侧身体在颈部以下的感觉都已基本消失了，手脚力量也小了很多。通过CT及核磁共振进一步检查发现，其第一节和第二节颈椎的椎管出现严重的骨性狭窄。

“手术既要去除压迫脊髓神经的骨刺，又要确保中枢神经和血管不受干扰，手术稍有不慎，不但达不到预期的治疗效果，还可能危及生命。”钱宇指出，这一手术风险极大，难度系数几乎是脊柱手术的“天花板”。手术中，专家团队在3D显微镜等精准医疗设施加持下，按照术前最优预案完成手术，精准减压患者增生的骨刺。术后李阿姨很快苏醒，三天后就能下地行走，目前已顺利恢复出院。

专家指出，颈椎部位神经组织密布，脊髓就像是一条线路密集的电线桩。脊髓型颈椎病可理解为压迫到电流干道，神经根型可理解为支流受到压迫阻断。像长期低头导致颈椎变型压迫脊髓的颈椎病，往往损伤不可逆，任何保守的治疗方式只能延缓损伤速度，但无法彻底修复，只有通过手术把压迫解除才能有效治疗脊髓型颈椎病。

钱宇说，需要注意的是，发现症状越早，手术效果越好。颈椎病加重前可能身体已出现多种信号，一定不能忽略。如肩颈僵硬、上肢酸麻疼痛没力气，拿不住筷子，解不开扣子，身体感觉减退，有时候被烫伤也不自知。还有头晕失眠，上肢、胸椎、腰椎、骨盆、下肢麻木酸痛四肢不听使唤，走路发飘、行走无力等都是颈椎病加重的信号，建议及时来院就诊。

专家指出，目前在治疗颈椎疾病方面有多种治疗手段和手术方式，中医亦有其不可替代的优势。除了人们熟知的拔罐类、灸类、刮痧类、推拿等在内的中医护理适宜技术外，中医还会针对患者的不同病情，一人一方，通过中药内服结合多种中医外治手段，有效帮助患者缓解术前术后可能出现的便秘、气血瘀滞、恶心呕吐等多种症状，加快康复进程。（张煜欢 陈岩明 祁骥）