通讯：“90后”清华大学博士生返乡当医生

蛇年春节的味道尚未全部散去时，刘鹏就开始了紧张忙碌的工作。14日，他在完成一例心血管疾病手术后，为记者讲述了从北京返乡从医的来龙去脉。

“清华大学博士研究生毕业后，本有机会留在北京，但家乡更缺通过心脏电生理手术治疗心血管疾病方面的医生，于是就回来了。”刘鹏透露，回来的两年间，他在内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院工作中，时刻都有强烈的成就感。

临近蛇年春节，一名26岁的孕妈妈因突发胸闷、心悸挂急诊来到鄂尔多斯市中心医院，闻此情形的刘鹏果断采用心脏电生理手术，一个小时后，孕妈妈病情好转，翌日便出院。

“由于心脏电生理手术的学习周期长，理论要求高且相对抽象，一直是临床上的难点，即使在北京的三甲医院，心脏电生理的手术大夫也比较少见。”刘鹏透露，在清华大学学习期间，他通过探索、实践，最终成长为一名心脏电生理手术的独立术者。

鄂尔多斯市中心医院副院长刘喜表示，刘鹏在医院工作期间，由于能独立开展心脏电生理手术，一举结束了医院长期外请专家的局面。

刘喜介绍，依靠精湛医术，返乡回鄂尔多斯工作的刘鹏，在完成该市首例心脏生理性左束支起搏治疗手术后，便关注起当地心脑血管疾病的早期预防。目前，该项目已成为内蒙古自然科学基金青年项目。

1991年出生的刘鹏选择返乡当医生，一个重要的因素是想成为奶奶那样受人尊敬的医生。

刘鹏的奶奶是鄂尔多斯当地一名矿区的产科大夫，20世纪90年代前后，当地医疗条件相对落后，“奶奶便用她的医术拯救了很多难产、大出血的孕产妇，把她们从死亡线上拉了回来。”

“每次这些产妇的家人半夜来寻求帮助时，奶奶就会提起出诊箱就出发了。在矿区，很多人家庭经济条件很困难，无钱支付医药费，奶奶就义务做诊疗工作。”

“在矿区，奶奶是非常受人尊重的，每到秋收季节，就会有老乡带来土特产表示感谢。”刘鹏说，在奶奶高尚医德的指引下，他从本科到博士，一直学了11年医学，“救死扶伤、悬壶济世是我的工作原则。”

“选择比天赋更重要，选择一座城，需要感觉，更需要理性，唯有双向奔赴，才能彼此成就。”刘鹏告诉记者，自己是土生土长的鄂尔多斯人，从鄂尔多斯市求学出发，回家乡发光发热，是一件非常正常的事情。

返乡后的刘鹏亦收获多多。记者从鄂尔多斯市政府获悉，在当地人才政策的引领下，他不仅被评为了“鄂尔多斯英才”，还获得了首批安家补贴。

“家乡帮助我解决住房、医疗、子女就学等‘关键小事’。”在刘鹏看来，鄂尔多斯市在优化人才生态上，不设禁区、不设终点，不断推出多种创新举措的做法，让自己时刻能感受到家的温暖，找到自己成长的空间，心无旁骛创造未来。