天津出台实施方案进一步完善医疗卫生服务体系

记者从天津官方获悉，天津市人民政府办公厅日前印发《天津市进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》(下称《方案》)，以加快建设优质高效的医疗卫生服务体系，提高全方位全周期健康服务与保障能力。

《方案》从加强分工合作和协同发展、促进资源扩容与配置优化、推进科技创新与质量安全、科学运用绩效考核及评价、深化体制机制改革等方面提出31项重点任务举措，并指出总体目标和组织实施要求、逐条明确了相关责任部门。

《方案》指出，加快建设城市医疗集团，推进区域内医疗机构间检查检验项目互认，到2025年底，互认项目超过200项；推进区域医共体建设，加快影像、心电、病理诊断和医学检验等共享中心建设，实现基层检查、上级诊断和检查检验结果互认，到2025年底，医学影像共享中心实现区域内社区卫生服务中心和乡镇卫生院全覆盖。

《方案》提出，健全重点疾病防控体系，到2025年底，完成20家医体融合运动防治慢病先行试点医疗机构建设。加强医养结合，到2025年底，全市75%以上的二级及以上公立综合性医院(含中医医院)设立老年医学科，85%以上的综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构建成老年友善医疗机构，医疗卫生机构与养老机构签约合作服务覆盖率100%。

按照《方案》，到2025年底，全市医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置更加合理，服务质量进一步提升，危急重症、疑难病症、重大疾病防控和应急处置能力明显增强，中西医发展更加协调，有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。到2035年，基本形成与社会主义现代化大都市相适应的富有韧性的整合型医疗卫生服务体系，医疗卫生服务公平性、可及性、连续性显著增强，全市居民主要健康指标保持全国前列。（记者 周亚强 孙玲玲）