把促消费办到群众心坎上

近期，安徽省商务厅发布《安徽省2025年“徽动消费”系列活动工作方案》，明确今年将举办形式多样的促消费活动5000场以上，做到“季季有主题、月月有活动、周周有场景”。

当前，消费新场景、新业态持续拓展，消费个性化、多样化、品质化的态势日益凸显。举办各类促消费活动，可以有效营造良好消费氛围，活跃消费市场。对消费者而言，在各种促销以及折扣活动下，能以相对实惠的价格买到想要的商品，可以切实降低生活成本。同时，促消费活动也会设计引入新的消费场景、模式，提供更多消费选择，能丰富消费体验，持续激发消费意愿。对企业而言，集中式的消费场景能够降低营销渠道成本，提高企业产品服务的销售量，加快库存周转速度，提升经济效益，为企业生存发展、稳岗扩岗提供支撑。对地区发展而言，因地制宜扩大消费，不仅能推动地方产业结构升级，还可以促进相关产业发展。

消费是经济增长的重要引擎。作为最终需求，消费关乎居民提升生活质量、实现美好生活愿望。总结经验做法，让政策更精准有力，发挥好政策的引导作用，消费潜力将更好得到释放。

优化产品供给，促进精品消费。随着生活水平不断提高，消费观念不断更新，人们不再满足于基本功能，更追求高品质、个性化、具有独特内涵的商品。因此，要加强“老字号”等企业培育，丰富国潮产品、首发产品等优质商品供给。同时，要完善基础设施，打造高品质商业综合体、商业街区等设施场所，并集中开展各类主题消费活动，不断激发消费潜力。

彰显区域特色，着力在挖掘消费潜力、优化消费体验、培育消费热点等方面下功夫。围绕重点时节、重点产业、重点地区，推出特色消费活动。例如，安徽省在发布的促进消费相关政策中，结合黄山发达的文旅产业，充分考虑不同时节市场需求变化，计划举办徽菜美食嘉年华，在推广传统文化的同时也激发居民消费潜力。

积极做好宣传推广。部分地方虽然出台了促消费政策，但宣传能力不足，社会知晓程度低。因此，要拓展宣传渠道，发挥数字技术赋能作用，结合新媒体发展趋势，善用社交平台进行话题讨论、打造品牌口碑、集中线上直播等活动，持续做好线上线下深度融合、互相促进，提升宣传广度。同时，加强与商家合作交流，根据消费者偏好定向推送，提升宣传精度。

更好满足居民消费需求，是利民生、促经济的好事。顺应消费新趋势，改善消费条件，创新消费场景，真正把形式多样的促消费活动办到群众的心坎上，才能使消费潜力充分释放出来。