从“看”到“玩”引领冰雪消费

在亚冬会的带动效应下，哈尔滨吸引众多国内外游客赏冰乐雪。一个现象引人注目：冰雪旅游订单中，冰雪主题公园销量稳定，各大滑雪场增长迅猛。游客不再只是冰雪美景的观赏者，越来越多的人走上雪场、冰场，成为冰雪运动的参与者。大众从“看冰雪”到“玩冰雪”，既体现了冰雪运动的吸引力，也反映了冰雪消费市场升级的新趋势。

北京冬奥会后，“带动三亿人参与冰雪运动”的愿景成为现实。数据显示，春节假期期间（1月28日—2月4日），全国934个滑雪场客流量达1723.2万人次，同比去年春节假期增长10%。2024—2025冰雪季，游客体验冰雪产品的频次从2019—2020冰雪季的人均1.19次增加到人均1.95次，越来越多的“头回客”成为“回头客”。特别是滑雪人群年轻化趋势显著，27岁以下的年轻群体增速最快。三四线城市的滑雪人群增长尤为突出，滑雪运动正加速向全国中小城市扩展。这些现象表明，冰雪运动的普及度显著提升，大众参与冰雪运动的热情持续高涨。

从“看冰雪”到“玩冰雪”，折射出大众消费观念的转变。过去提起冰雪旅游，大部分游客主打看冰灯赏雪雕，在静态中感受冰雪艺术之美。如今，游客不再满足于静态体验，而是希望通过参与冰雪运动，满足锻炼身体、挑战自我、社交互动等多元需求。大众冰雪运动蓬勃发展，带动场馆、培训、装备、旅游等相关领域发展。多家电商平台数据表明，近年来，消费者对高质量冰雪装备的需求旺盛，越来越多冰雪运动爱好者选择自己购买专业装备。此外，冰雪旅游、冰雪赛事等也成为重要的消费内容，进一步推动冰雪经济发展。

让更多人爱上冰雪运动，赛事是助推器。从北京冬奥会到哈尔滨亚冬会，冰雪文化通过扣人心弦的比赛得到更广泛的传播。引进更多高水平冰雪赛事，有利于推动冰雪运动普及、冰雪文化发展，进一步深化大众对冰雪运动的认知、激发大众参与冰雪运动的热情。

大众参与冰雪运动需要更多消费场景支持。因为举办亚冬会，“尔滨”再度掀起热潮。游客发现，哈尔滨亚布力雪场设施完善、雪道多样，能满足游客多层次、个性化的消费需求；哈尔滨香炉山景区既能滑雪又能感受冰雪自然生态美景，把冰雪运动与旅游观光、度假休闲等深度融合，充分激发大众参与冰雪运动的热情。可见，进一步释放冰雪运动消费潜力，创新冰雪运动消费场景、丰富冰雪运动产品是关键。

全国“冷资源”各具特色，因地制宜则能形成优势互补、良性互动的发展格局。比如，四川推出“南国冰雪之旅”等体育旅游线路，玩法多样，融合性强；山西发布“山西省冰雪运动地图”，将滑雪场和重点景区串联，“文化味儿”十足；广东着力建设大型室内冰雪商业综合体，让市民实现“家门口的冰雪消费”。这些创新举措不仅丰富了冰雪旅游市场，而且带动了地方经济发展。

大众从“看冰雪”到“玩冰雪”的转变，为冰雪经济注入新活力，也为冰雪经济持续发展奠定了坚实基础。要看到，我国冰雪运动季节性消费特征明显，大众参与冰雪运动仍以体验式为主，尚未形成长期消费习惯。各地要以哈尔滨亚冬会为契机，围绕人民群众多样化冰雪运动需求，着力构建群众身边的冰雪运动服务体系，创新冰雪与文旅商融合的消费场景，进一步促进冰雪消费扩容升级。