【健·妙招】

腱鞘炎多发生于成年人，以日常生活或工作中用手频繁的人群为主。腱鞘炎最常发生在拇指，其次为环指（无名指）及其他手指。近年来，随着人们越来越频繁地使用手机和电脑，狭窄性腱鞘炎的发病率也逐渐增加，发病年龄也逐渐年轻化。

什么是腱鞘炎？这首先得知道腱鞘的结构。肌腱是连接肌肉与骨骼的纤维束，负责力量和关节活动；腱鞘则是包裹在肌腱外层的套管结构，通过分泌滑液润滑肌腱，固定肌腱位置（类似电缆的保护套）。两者的配合让我们的手指、手腕灵活运动，从而应对日常的学习、工作和生活。

分泌滑液的腱鞘还会发炎？当然！原因在于过度摩擦。当肌腱因反复活动或外伤与腱鞘过度摩擦，会导致腱鞘充血、水肿、增生，甚至形成狭窄卡压肌腱，出现疼痛和活动受限。

腱鞘炎起病缓慢隐匿，早期指关节局部可出现肿痛、僵硬和活动受限，常于活动后缓解或消失。

如何判断腱鞘炎？从症状来看，一般是两种，一是疼痛，包括活动时加重、休息减轻、部分患者夜间痛醒；二是活动受限，如手腕背伸困难、手指屈伸卡顿，尤其晨起更加明显。一些特异性检查也可判别，如握拳尺偏试验，拇指握于掌心并向尺侧偏手腕，剧痛提示桡骨茎突狭窄性腱鞘炎；还有弹响试验，手指屈伸时出现“咔嗒”声提示扳机指。

腱鞘炎的发病基础是手指关节的过度活动，因此预防主要应调整生活及工作方式：

第一，在长时间工作时应保持正确的姿势。长期伏案工作时，尽量让双手平衡，手腕能触及实物，不要悬空。使用电脑时，键盘和鼠标高度应合适，手臂和手腕自然放松，避免手腕过度弯曲或伸展。可以把键盘放置在肘部高度，且距离身体不要过远，以减少腕关节压力。使用手机时，可双手交替操作，避免单手长时间握持和不停地指尖输入。

第二，进行适度运动可增强肌肉力量和韧带柔韧度，减少腱鞘炎的发生。建议每工作1~2小时，休息10分钟，做一些简单的手腕和手指伸展运动。工作结束后，可尝试手腕关节旋转，或将手掌用力握拳再放松，来回多做几次。将手指或手掌反压几下，能有效缓解手部酸痛。手部运动时，注意手指、手腕的正确姿势，不要过度弯曲或后伸。不宜提拿过重的物品。手指、手腕不要用力过猛，以免肌腱劳损导致腱鞘炎。

推拿按摩是中医治疗腱鞘炎的主要手段，具有疏通经络、松解粘连、恢复关节功能的效果。患者在治疗前可准备一些中西医的外用制剂，或者精油作为按摩介质，一方面既起到药物本身的治疗作用，同时也能减少因为按摩揉搓可能导致的皮肤损伤。针对桡骨茎突狭窄性腱鞘炎，建议可用健侧的手指对患侧腕关节疼痛最严重的地方进行按、揉、弹拨手法，同时缓慢活动腕关节，每次5~10分钟，一天2~3次治疗频率；针对手指的腱鞘炎，患者同样可以用健侧的手指对局部痛点进行按揉弹拨治疗，并结合手指的缓慢屈伸运动，每次5~10分钟，一天2~3次治疗频率。

第三，有必要对肌腱进行适度保护。在进行重复性活动时，使用适当的护具或支撑物来减轻关节和肌肉的负担，如佩戴手腕支撑带、膝盖护具等，以保护相关部位免受过度摩擦和压力。得了腱鞘炎，重要的是放松手部，给它休息的时间，不要加重其负担。

第四，注意保暖。双手反复泡于冷水中，会使局部关节耐受度下降，出现炎性渗出、软组织水肿等，使肌腱与腱鞘产生无菌性炎症反应，从而引发疼痛。比如洗衣服时最好用温水。如果感觉身体疲劳，还可以泡个热水澡，或在肌肉酸痛部位进行热敷。

作为一种骨科常见的疾病，大部分患者发病以后，经过适当休息，能够自己缓解和痊愈。但如果长期不见缓解，就要采取一些治疗办法了，常见的包括关节固定制动、药物治疗、理疗等。如症状仍然持续，可行局部封闭治疗，使早期腱鞘炎得到缓解，每周封闭一次，但需注意，封闭治疗不宜过于频繁。对于症状严重且严重影响生活质量的患者应手术治疗，具体手术方式为，彻底松解肌腱周围狭窄的腱鞘，从而缓解症状，使肌腱功能恢复。

（作者：王翔，系上海中医药大学附属曙光医院骨伤科主任医师）