全龄护眼，更长久的清晰视界

【幸福处方】

眼睛，心灵之窗，随着岁月流转，也会悄然发生变化。从儿童时期的清澈明亮到老年时期的朦胧不清，眼睛的每一次变化都与年龄、生活习惯、环境等因素有关。了解眼衰老的发生发展规律，采取有效的预防干预措施，是守护视觉健康的关键。

1.不同年龄段护眼要点

儿童时期(0~10岁)，孩子出生时眼球较小，眼轴短，处于远视状态，这是正常的生理远视储备。在成长过程中，眼球发育、眼轴变长，逐渐趋于正视。但这一阶段，不正确的用眼习惯极易引发近视。从孩子出生起，家长就应树立近视防控意识，定期带孩子进行屈光筛查，监测远视储备量。鼓励孩子每天进行不少于2小时的日间户外活动，这能有效促进眼球正常发育，抑制眼轴变长。同时，培养孩子良好的用眼习惯，严格遵循“三个一”姿势，即眼离书本一尺、胸距书桌一拳、手离笔尖一寸，为孩子的视力健康奠定坚实基础。

少年时期(10~20岁)，近视问题日益严重。在延续良好用眼习惯的基础上，要着重控制用眼时间，避免长时间连续用眼。每学习40分钟，应安排适当休息，远眺或闭目养神，让眼睛得到放松。随着视力变化，要记得及时更换合适度数的眼镜，以减轻眼睛的调节负担。此外，营养补充必不可少，补充叶黄素等眼睛所需营养素，能够有效保护眼睛健康。

青年时期(20~40岁)，虽然眼睛功能趋于稳定，但长时间用眼可能导致视疲劳和干眼症。工作时，每50分钟休息5~10分钟，进行远眺或闭目养神，缓解眼部肌肉紧张。日常可进行眼部运动，如转动眼球，增强眼肌调节能力。阅读和书写时，确保光线适宜，避免过亮或过暗的环境。现在手机电脑使用率高，一定注意减少蓝光暴露，降低蓝光对眼睛的损害。

中年时期(40~60岁)，身体机能开始出现变化，眼部疾病风险显著增加，老花眼、青光眼、白内障等问题逐渐显现。建议每年至少进行一次全面眼科检查，以便及早发现和治疗潜在眼部疾病。对于糖尿病、高血压等基础疾病，要积极控制，预防其引发眼部并发症。同时，保持健康饮食和适量运动，避免长时间盯着电子屏幕。

老年时期(60岁以上)，眼睛衰老加速，视力下降明显，青光眼、白内障、黄斑变性等疾病威胁视觉健康。建议每年进行包含眼压、眼底等在内的眼科深度体检，及时排查疾病隐患。饮食方面增加富含维生素C、叶黄素、玉米黄素、Ω-3脂肪酸等食物的摄入，比如新鲜蔬果、蛋黄、深海鱼类，这些营养素有助于延缓晶状体老化。特别提醒，户外活动时佩戴太阳镜，以减少紫外线对眼睛的伤害。

眼睛是人们感知世界的重要器官，无论处于人生的哪个阶段，都应根据自身年龄特点，积极采取相应措施，预防眼部疾病，延缓眼睛衰老，保持眼睛的健康和活力。

2.如何应对眼衰老

眼衰老的生理发展是一个多因素、多阶段的过程，涉及眼睛的角膜、晶状体、视网膜等各部分。随着年龄增长，角膜透明度和折射率的变化会导致视力下降，晶状体弹性减弱则引起老花眼。同时，晶状体的透明度降低，可能导致白内障。视网膜的血管和神经层可能会发生退行性变化，影响视力和视野。黄斑区的色素上皮细胞和光感受器细胞退化，可能导致年龄相关性黄斑变性。

预防和延缓眼衰老需要从生活习惯、饮食、运动等多方面入手。其中，健康的生活方式是延缓眼衰老的基础。规律作息，均衡饮食，适量运动，这些不仅有助于全身健康，还能减缓包括眼睛在内的各组织器官老化。适量运动如散步、慢跑、瑜伽等，能够促进全身血液循环，也有助于缓解眼部疲劳。

特定的营养素对眼睛健康至关重要。维生素C的抗氧化性可抵御自由基对眼部细胞的损伤，叶黄素和玉米黄素高度集中于视网膜黄斑区，如同“隐形墨镜”，可过滤有害蓝光，保护光感受器细胞；Ω-3脂肪酸有助于维持视网膜细胞结构与功能稳定，B族维生素又能参与眼部神经和组织的能量代谢。日常饮食中，可多摄入羽衣甘蓝、菠菜、花椰菜、南瓜、玉米、柑橘、蛋黄、坚果等富含此类营养素的食物，为眼睛健康打下营养基础。

优质睡眠是眼睛的“活力源泉”。睡眠不足会导致眼部疲劳，长期缺乏睡眠还可能导致眼部皮肤松弛、黑眼圈等问题。建议每晚保证7~8小时睡眠，以帮助眼睛得到充分的休息和恢复。

眼周护理也是呵护眼部肌肤的重要环节。使用眼霜、眼膜等护肤品及定期眼部按摩，这些护理措施有助于保持眼部皮肤的水分和弹性，减少细纹和皱纹的出现。例如，含有抗氧化剂的眼霜可以帮助抵抗自由基的损害，保护眼部皮肤。

胶原蛋白的补充则为眼部肌肤提供了结构支撑。随着年龄的增长，眼部皮肤的胶原蛋白逐渐减少，导致皮肤松弛和皱纹的出现。猪蹄、鱼皮等食物及胶原蛋白补充剂，能补充随年龄流失的胶原蛋白，维持眼部皮肤弹性与紧致，缓解松弛下垂现象。

定期进行眼部按摩和眼球运动对于促进眼部血液循环、缓解眼部疲劳非常重要。可以通过轻轻按摩太阳穴、鱼腰穴等眼周穴位来放松眼部肌肉，可通过眼球的上下左右转动，锻炼眼部肌肉，提高眼睛调节能力。

日常用眼过程中，养成良好的用眼习惯是保持眼部健康的重要保障。一定要避免长时间盯着电子屏幕，要注意保持正确的阅读姿势，工作45分钟后远眺或闭目休息5分钟，以减轻眼睛的调节负担。要避免在强光下阅读或工作，减少眼睛的负担。

定期眼科检查是眼部健康的“预警雷达”。定期的眼科检查可及早发现并治疗眼部疾病，如白内障、青光眼等，建议从40岁开始，每年进行一次眼科检查，以监测眼睛的健康状况，实现早诊早治，降低疾病危害。

从儿童到老年人，每个阶段都有独特的眼健康需求和挑战。全龄护眼，才能享受更长久的清晰视界。

（作者：颜繁诚，系首都医科大学附属北京友谊医院眼科主治医师）