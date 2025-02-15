本报北京2月14日电 记者董蓓从商务部获悉，“2025年全国网上年货节”日前圆满收官。据商务大数据对重点电商平台监测，活动期间，全国日均网上零售额同比增长6.2%，实现2025年网络消费开门红。

商务部新闻发言人何咏前介绍，本届网上年货节首次采用“3+N”形式，在江西、上海、广西举办全国网上年货节启动仪式、丝路电商过大年、中国（广西）—东盟网上年货节3场重点活动，同时将各地、各平台系列配套活动“串珠成链”，形成波浪式消费热潮。

政策带动涌现新热点，以旧换新加力扩围政策利好加速显现。各地结合年节消费需求，推出多样化补贴优惠举措和便利回收渠道。洗碗机、净水器线上销售额分别增长71.8%、47.4%。免签“朋友圈”扩容、假期延长等利好政策拉动跨境游快速增长。“冬日环游记”“新春游中国”等特色活动推动跨境游出入两旺。在线旅游销售额增长35.2%，其中出境游增长72.3%。春节假期，日韩新马泰等短线入境游和欧美长线入境游订单量增长130%、120%。

非遗带动引领新风尚，首个“非遗版”春节带火国潮国货。各地围绕年俗、年味等传统文化元素，举办“国货迎春”等活动，《白蛇传》工艺品、彩灯等非遗主题商品线上销售额增长较快。非遗演出、民俗游园等旅游产品销售火爆，春节假期，线上销售额分别增长407.7%、109.8%，其中重点监测平台英歌舞、火壶等民俗表演订单量增长翻倍。

品质带动优化新供给，健康有机商品成优选。春节假期，甩脂机、踏步机销售额增长98.3%、93.8%，有机调味品、有机奶销售额增长81.5%、44.4%，“送健康”“囤健康”成为过年新时尚新潮流。

线上带动提升新体验，到店餐饮消费需求旺盛。在线餐饮销售额增长11.8%，其中到店餐饮增长较快，重点监测平台年夜饭到店订单量增长35.4%。在线文娱增长亮眼。春节档电影市场火热，“线上买票线下观影”带动在线文娱销售额增长55.5%。