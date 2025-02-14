“以前想都不敢想，在家门口就能让上海的专家看病！”发出这一感慨的是山东省日照市莒县峤山镇老古阿村村民王大爷。前不久，他总感觉身体不适，胸闷、气短，经当地医院初步检查后认为是心脏问题，建议他去大医院做详细诊断。

原打算外出就诊的王大爷，得知莒县人民医院今年春节期间又组织在外工作的知名莒县籍专家教授回乡义诊，其中有一位专家，正是来自上海东方医院心内科的副主任医师张建强，他尤其擅长心血管疾病治疗，这让王大爷很是激动。

于是，他和家人商量后，决定取消外出就诊的计划，并通过县医院公众号成功预约了张建强的门诊号。“能够在家门口接受顶尖专家的诊治，既节省了时间和费用，又能得到最专业的治疗建议。”王大爷说。

就诊当天，张建强用家乡话与王大爷交流，详细询问了他的病史和症状，为他制定了个性化的治疗方案，并暖心地鼓励他要保持乐观的心态。

就诊结束后，王大爷紧紧握住张建强的手，连声道谢。

这已是张建强回乡义诊的第五个年头了。“我们通过义诊活动回馈家乡，为家乡的老百姓做点事，也希望能吸引更多在外的莒县人才为家乡发展助力。”张建强说。

春节期间，来自北京、上海等地的47名莒县籍知名医疗专家，利用春节回乡的机会，开展第五届“情系桑梓、回馈乡亲”在外医疗专家春节回乡义诊活动，为家乡父老送上了一份“健康过年礼”。

此次义诊活动，诊疗范围涵盖心内科、外科、眼科等，接诊人数达600余人。活动开展五届以来，已累计接诊4000余人。

“莒县哺育了我们，我们希望用所学知识回馈家乡。”北京航空总医院骨二科主任石少辉说。