北京庙会为春节消费市场添活力

本报电（文晓）今年，第三十七届地坛春节文化庙会与第三十九届龙潭春节文化庙会分别接待游客60余万人次和30余万人次。两大庙会有深厚的传统年俗底蕴且不断创新，吸引了众多游客，成为京城文商旅体融合发展的年俗旅游热点。

庙会期间，美食云集。地坛庙会汇聚北京老字号等各地特色美食，龙潭庙会则主打便宜坊烤鸭、都一处烧麦等京派美食，激发游客消费热情。选年礼是逛庙会的一大特色。地坛庙会“年礼大集”有奶龙文创、故宫文创等创意产品，龙潭庙会则有手串、字画等文玩老物件。“地坛铃”“醒狮包挂”等文创产品备受游客欢迎，非遗手工艺品令人爱不释手。

为增强游客体验，两大庙会升级互动环节。地坛庙会举办“年运大开”迎吉纳福活动、“年玩大家”系列活动。龙潭庙会设有“龙潭鼓・鼓鸣新春”互动、“棋逢对手 国手对弈”比拼等项目，让游客沉浸感受年俗文化。

两大庙会共举行90余场精彩表演和10余场花会巡游。地坛庙会的仿清祭地表演、全国优秀民间花会表演，龙潭庙会的“古都腔调”花会表演、创新曲艺舞台等，涵盖祭地、花会、曲艺、武术等多种形式，令游客大饱眼福。此外，天津银行为庙会提供金融助力，为游客准备消费券，点燃消费热情，也为春节消费市场注入活力。

庙会不仅传承弘扬了传统年俗文化，也让市民游客重拾记忆中的“中国年”。