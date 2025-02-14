用“最严”解食品添加剂之“忧”（纵横）

据报道，新版《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760—2024）已于2月8日正式实施。新国标修订了一些防腐剂、食品用香料、加工助剂的使用范围和限量，新增了一些甜味剂在相同食品类别中共同使用时的总量要求，相关规定涉及多类食品。

食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或者天然物质。近年来，随着经济社会的快速发展和人民生活水平的不断提高，人们的食品安全意识也不断增强。天然食品、绿色食品备受青睐的同时，不少人对工业化食品产生了一定的排斥心理，其中最为突出的当数对食品添加剂的担忧。

其实，正确、适度地使用添加剂，能够改善食品的口感和外观、延长保质期，也能够降低企业生产成本。但也要看到，公众对添加剂的排斥并非无由而起。当前，食品行业中不乏一些企业，为了追求私利，超剂量、超范围使用食品添加剂，或是使用不合法的食品添加剂。这种滥用给消费者的身体健康带来了威胁，也很大程度上败坏了行业口碑。

此次新国标变化大、涉及面非常广，几乎涉及所有食品生产企业。这及时回应了公众关切，进一步为食品生产经营者划清了底线，推动食品企业行业朝着更加规范、透明、健康的方向发展，也有助于增强消费者对食品市场的信心。

好制度要想真落地，监管需要及时跟上。目前，多地已经发文提醒食品生产经营者，要按照新国标规定，主动开展产品配方、生产工艺以及包装标识等方面的对照自查，对不符合新国标要求的情形及时调整规范，确保合规生产经营。提醒之外，相关部门也应加大执法力度，对添加剂使用进行严格审批和管理，对滥用行为依法进行严肃处罚，切实维护食品市场秩序。同时，还要激发企业内部人员和广大消费者参与监督的热情，力求最大程度消除食品安全隐患。

民以食为天。食品添加剂的使用事关食品安全和国民健康。严格落实添加剂新国标，各地各部门要多措并举，从群众最关心、反映最强烈的食品领域入手，深入开展专项治理，防止超范围超限量使用食品添加剂。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”，才能让新国标深入人心，更好守护人民群众“舌尖上的安全”。

（摘编自《工人日报》，原题为《落实食品添加剂新国标，守护“舌尖上的安全”》）

《 人民日报 》（ 2025年02月14日 05 版）