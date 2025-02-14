今年网上年货节日均零售额同比增6.2%

本报北京2月13日电 （记者王珂）记者13日从商务部例行新闻发布会获悉：据商务大数据对重点电商平台监测，“2025年全国网上年货节”活动期间，全国日均网上零售额同比增长6.2%，实现2025年网络消费开门红。

据介绍，今年网上年货节亮点纷呈：

一是政策带动涌现新热点。以旧换新加力扩围政策利好加速显现。洗碗机、净水器线上销售额分别增长71.8%、47.4%。免签“朋友圈”扩容等利好政策拉动跨境游快速增长。在线旅游销售额增长35.2%，其中出境游增长72.3%。

二是非遗带动引领新风尚。非遗演出、民俗游园等旅游产品销售火爆，春节假期，线上销售额分别增长407.7%、109.8%。

三是品质带动优化新供给。春节假期，有机调味品、有机奶销售额增长81.5%、44.4%。全球好物受欢迎，东盟、中亚等地优质产品对接中国市场，意大利巧克力糖果、马来西亚饼干蛋糕等特色商品成为新年货。

四是线上带动提升新体验。在线餐饮销售额增长11.8%。春节档电影市场火热，“线上买票线下观影”带动在线文娱销售额增长55.5%。

《 人民日报 》（ 2025年02月14日 01 版）