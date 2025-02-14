打开
人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

今年网上年货节日均零售额同比增6.2%

2025年02月14日08:45 来源：人民网－人民日报

　　本报北京2月13日电  （记者王珂）记者13日从商务部例行新闻发布会获悉：据商务大数据对重点电商平台监测，“2025年全国网上年货节”活动期间，全国日均网上零售额同比增长6.2%，实现2025年网络消费开门红。

　　据介绍，今年网上年货节亮点纷呈：

　　一是政策带动涌现新热点。以旧换新加力扩围政策利好加速显现。洗碗机、净水器线上销售额分别增长71.8%、47.4%。免签“朋友圈”扩容等利好政策拉动跨境游快速增长。在线旅游销售额增长35.2%，其中出境游增长72.3%。

　　二是非遗带动引领新风尚。非遗演出、民俗游园等旅游产品销售火爆，春节假期，线上销售额分别增长407.7%、109.8%。

　　三是品质带动优化新供给。春节假期，有机调味品、有机奶销售额增长81.5%、44.4%。全球好物受欢迎，东盟、中亚等地优质产品对接中国市场，意大利巧克力糖果、马来西亚饼干蛋糕等特色商品成为新年货。

　　四是线上带动提升新体验。在线餐饮销售额增长11.8%。春节档电影市场火热，“线上买票线下观影”带动在线文娱销售额增长55.5%。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月14日 01 版）

(责编：孙红丽、李楠桦)




热门点击排行榜

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开