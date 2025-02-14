以旧换新真实惠（热议）

“大容量智能冰箱、洗烘套装、85英寸电视和三台1.5匹一级能效空调，政府补贴加店铺补贴，‘四大件’共优惠13449元。”北京市朝阳区一家商场里，一名消费者算出了这笔“换新账”。

刚刚过去的春节假期，消费品“以旧换新”政策持续显效，真金白银的优惠，给消费者带来获得感。

去年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》；去年底举行的中央经济工作会议提出，增加发行超长期特别国债，持续支持“两重”项目和“两新”政策实施；今年1月，国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，要求“加力推进设备更新”“扩围支持消费品以旧换新”……以旧换新政策实施以来，拉动消费成效显著。国家统计局数据显示，2024年，消费品以旧换新带动相关产品销售额超过1.3万亿元。

以旧换新的带动力，得益于实实在在的优惠。春节前，商务部等5部门印发《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》。个人消费者购买手机、平板、智能手表（手环）等3类数码产品，对于单件销售价格不超过6000元的产品，按照产品销售价格的15%给予补贴。加力扩围实施“两新”政策的新举措，激发了人们新一轮的消费热情。各地因地制宜出台的实施方案，不断扩大以旧换新政策受益面，更好满足人民美好生活需要，推动消费持续扩大，带动相关行业投资和效益增长。

以旧换新的带动力，得益于良好的消费体验。2024年以来，各地区各部门出台相关举措，持续优化以旧换新流程，发展“互联网+二手”等新模式。商务部上线“全国汽车流通信息管理”系统网站以及“汽车以旧换新”小程序，联通工业和信息化部、公安部等部门车辆相关数据，实现补贴申请一口提交、一网联审。如今，人们点点手机就能领取补贴、支付环节可以直接抵扣、上门送新收旧可以一站式完成，让以旧换新的链条更短、成本更低、体验更优。

以旧换新的带动力，得益于政策和市场的有效衔接协同。山西成立商务领域加力支持消费品以旧换新的工作专班，建立统一协调机制；重庆各区县、镇街及企业联动，形成上下协同、政企联动、齐抓共管工作格局；甘肃从申请审核、补贴发放、进度统计等全流程实现一站办结。消费品以旧换新是一项系统工作，涉及领域广、参与主体多，各地加强统筹协调，政策和市场高效协同衔接，激发了市场的更大活力。

当前，消费品以旧换新潜力仍然巨大。从需求端向供给端，以旧换新政策有力促进了产业升级、绿色转型，带动相关产业迈向智能化、高端化。随着以旧换新工作加力推进，更多惠民政策送到百姓身边，更多需求有望得以更好释放，为进一步提振消费信心、释放消费更大潜能提供更有力的支撑。

《 人民日报 》（ 2025年02月14日 19 版）