当心！“取暖神器”背后的安全陷阱（民生探针）

开栏的话

民生无小事，枝叶总关情。习近平总书记指出：“我们要一起努力，不断提升社会建设和治理水平，持续营造和谐包容的氛围，把老百姓身边的大事小情解决好，让大家笑容更多、心里更暖。”

发现问题是为了更好地解决问题。从最突出的问题着眼，从最具体的工作抓起，做好与老百姓生活息息相关的各项工作，才能更好满足人民所需。“探针”一词原用于医疗科技领域，是一种用于检测、分析或操作的工具，帮助诊断和治疗疾病。本版今起推出“民生探针”栏目，剖析、解疑百姓普遍关注、反映集中的民生小事，推动为群众做好事、办实事、解难事，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

疑

“取暖神器”事故频发引担忧

“我在附近超市买的电暖炉，才用两年多，没想到会出问题。”2024年冬天，贵州遵义市一名老人家里的电暖炉出现故障，瞬间浓烟滚滚。消防员赶到后迅速处置，所幸没有人员伤亡。

“小太阳”、电热毯、暖风机、电暖袋……今冬，各式各样的“取暖神器”在一些地区十分走俏。在给居民带来温暖的同时，这些产品引发的安全事故并不少见。记者从湖南省消防救援总队了解到，2024年入冬以来，截至2025年1月26日，该省已发生取暖不慎火灾约1400起。经调查，此类火灾多为居民近距离接触或长时间使用取暖器具所致。同时，部分“取暖神器”构造简单、无温控开关，甚至未加套石英管，存在火灾隐患。

“电热毯用了没几天就发现连接线很热，生怕会自燃。”“大集上买的‘小太阳’用两次就坏了，连个说明书都没有。”“在农贸市场买的暖手宝特烫手，不敢再用了。”……“取暖神器”鱼龙混杂，令不少消费者担忧。记者登录线上投诉平台发现，网友针对“取暖神器”的吐槽不少：有的“小太阳”一插电就反复跳闸，有的取暖器买来发现底座破损，还落了一颗螺丝……

不合格“取暖神器”存在哪些隐患？可能造成什么后果？如买到不合格产品，消费者怎样维权？有关部门如何整治不合格产品？针对这些问题，记者展开了调查。

探

不少在售“取暖神器”存在安全隐患

记者在实地采访中发现，市场上一些“取暖神器”是不合格产品，主要存在缺少认证、劣质及违禁等问题。

先看认证。

“小太阳”、暖风机、油汀等电取暖器具属于国家强制性认证产品，必须经过产品认证并带有中国强制性产品认证即CCC认证标志。室内加热器应符合国家强制性标准《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》（GB4706.1）和《家用和类似用途电器的安全第2部分：室内加热器的特殊要求》（GB4706.23）的相关要求。

1月20日，记者跟随当地市场监管局执法人员走进湖南长沙市雨花区湖南高桥大市场，这是销售“取暖神器”的集散地之一。

在鸿顺电器商行，执法人员发现一款老旧型号的彩虹牌电热毯，通过市场监管总局全国认证认可信息公共服务平台查询，未找到对应型号处于有效期内的CCC认证证书编号。店长表示，该型号产品已停产，生产时其认证证书仍有效。经执法人员再次核对，其属于CCC认证证书有效期内正常生产的产品。执法人员又抽查了部分商户的电热毯、“小太阳”等，暂未发现无CCC认证产品。

同日，记者跟随贵州毕节市金沙县市场监管局综合行政执法大队队长张云飞、综合行政执法二中队负责人邱海龙等执法人员，走进该县百信生鲜超市、金城电器商场等经营场所。

“光有CCC认证标志不行，还得跟市场监管总局的认证证书核实。”邱海龙打开认证行政监管小程序，输入生产厂家和产品型号逐一查验，“产品型号就像身份证，比对市场监管总局的备案信息，只要造假就能发现。”

记者在某电商平台搜索“电暖器”查询发现，大部分产品均有CCC认证标志。但记者询问多家商铺“能否查看CCC认证证书”时，客服多回答“在老板那里，我这里没有”，无法直接提供。其中，一款销售链接详情页面显示为慈溪市某展电器有限公司生产的辐射式电暖器，在同一销售链接产品参数页面留存的CCC认证证书编号属于慈溪市某佳电器有限公司。记者进一步查询慈溪市某展电器有限公司发现，该公司CCC认证证书要么已撤销，要么已于2024年上半年暂停，不在有效期内。

1月24日，记者跟随沈阳市市场监管局产品质量监督处工作人员李健鹏来到沈北新区家得乐生活购物超市，发现超市售卖的滨桥牌电热毯存在产品标志和说明书内容不全等问题。“电热毯的标志和说明书应明确规定产品的电气参数及正确使用方法和注意事项，如果标志和说明书内容不全，消费者可能无法正确使用，引起安全事故。”沈阳质检院电气所所长刘畅说。

再看产品质量。

记者梳理毕节市市场监管局2024年产品质量监督抽查检验结果汇总表，发现部分取暖产品存在功率和电流超标等问题。

比如，金沙县百信生鲜超市销售的彪道牌取暖器，生产厂家为湖南省邵东市宋家塘前程电器厂，不合格原因是输入功率和电流比额定值高出19%，远超安全范围。“有人以为‘取暖神器’功率越大越暖和，但如果产品实际功率超过额定功率，不仅浪费电，还存在易燃风险。”贵州省机械电子产品质量检验检测院检验员蔡京福说。

去年底，在金沙县圣沣超市，一款由慈溪市航佳电器有限公司生产的室内加热器被查出不合格，主要原因是电源连接和外部软线横截面积不足0.75平方毫米，还缺乏接地措施。蔡京福分析，软线横截面积过小，容易发热过烫，“取暖产品要用合格的、带地线的三孔插座，不然会有漏电风险。”

湖南省产商品质量检验研究院家用电器质量检验工程师周惟闻提醒消费者，可通过观察、触摸等方式发现产品缺陷，比如线缆过细过软、外壳过薄等，取暖产品线缆也需要符合CCC认证，如果线缆上没有规范标注认证标志、型号、参数等，尽量不要选购。

值得注意的是，市场上销售的个别“取暖神器”实际上是违禁产品。

在沈阳新民市南市西路的农贸市场，当地市场监管局西城市场监管所工作人员对七彩百货商店进行了查处，这里销售的一款“电极加热式电热水袋”属于国家禁止生产的产品。

该所所长张培夫介绍，按照国家标准，储热式电热暖手器内部的导电性液体不应与带电部件直接接触，且该商品没有商标、产地等必须的标签标识和信息，因此对其予以没收。

析

市场监管部门加强执法和消费提醒

如何整治不合格“取暖神器”市场乱象？

市场监管总局执法稽查局有关负责人表示，生产销售不合格取暖产品，涉嫌违反《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国认证认可条例》《中华人民共和国标准化法》等法律法规，市场监管部门将根据违法情节和危害后果等，暂停或撤销认证证书；没收不合格产品和违法所得，并处以罚款；情节严重的，责令停业整顿直至吊销营业执照；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

据悉，市场监管总局将聚焦“取暖神器”产品质量和认证相关违法行为，强化监管执法、加强重点案件调度督办、加强执法与警示曝光力度，强化全链条溯源打击。中消协投诉部主任陈剑建议，消费者如果购买到假冒伪劣产品，可以拨打全国统一的12315热线或在全国12315平台投诉。

沈阳市市场监管局工作人员辛敬宜介绍，当地近期已检查355家生产经营企业，发现17家问题企业，下架2批次电热毯，没收15个不符合国家标准的电极加热式电热水袋，7件案件已立案调查。

湖南省市场监督管理局产品质量监督处处长邵雄介绍，当地强化检查抽查，在“年关守护行动（2025）”中累计抽检取暖器产品85批次，涵盖生产领域、流通领域以及电商平台，已检出并处置9批次不合格产品。

（本期统筹：邱超奕，记者林丽鹂、齐志明参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年02月14日 19 版）