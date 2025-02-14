“购物车”里的乡村消费新风（乡村观察）

编者按：春节消费市场是观察农村消费动向的窗口。智能电器“飞”进农家小院，美味佳肴摆上农家餐桌，线上购物成了潮流……千家万户的“购物车”升腾乡村消费的“热乎气”，彰显乡村市场的新活力。

激活乡村消费，既能有效扩内需，也有利于改善农民生活品质。各地找准工作着力点，优化产品供给，完善基础设施，畅通乡村物流，确保各类政策落实落细。近日，记者来到重庆、湖南、甘肃、辽宁，同乡亲们唠唠今年春节买了啥，听听他们的新期盼，触摸乡村消费的新脉动。

看消费政策——

添置新品更优惠

家里用了8年的空调，彭老汉一直舍不得换。

彭老汉大名彭学文，是重庆市忠县新立镇文笔社区一组的村民。他家用的空调还是8年前翻新房子时添置的。“虽然有时候制冷制热慢了点，不过吭哧吭哧还能用，就没想着换。”彭学文说。

前不久，到镇上赶集买菜，彭学文路过街边的家电店，看到门口的大彩电播放着“家电以旧换新，最高补贴20%”的广告，觉得优惠不少，忍不住进店打听。

家电店经营者叫陈武，在新立镇上卖了16年家电。“现在的政策给力，算上‘国补’，能便宜不少！”陈武说。2024年8月，《重庆市加力促进消费品以旧换新实施方案》印发，重点针对汽车、家电及家装消费等领域推进以旧换新政策。

彭学文左看看、右逛逛，相中了一台售价3000多元的空调。陈武随即算了一笔账：一级能效产品补贴20%，旧空调回收，预计再抵扣400元，算下来，2000元左右就能拿下。

“娃儿啊，你说这‘国补’靠不靠谱，家里空调换不换得噻？”彭学文心动，拨通了儿子的电话。

“肯定噻，老汉儿我跟你说，这‘国补’力度大得很。趁着有好政策，抓紧把家里的老空调换了。”电话那头，儿子的话，让彭学文下定决心。在陈武指导下，彭学文顺利领取“国补”，完成付款。

“在消费品以旧换新政策支持下，我们店里的销售额比之前增加了20%以上。消费者得了实惠，我们的生意也更好了。”陈武说。

“店店搞促销，进村作宣讲，20家企业、239个门店参与家电以旧换新活动，基本实现县域全覆盖。”忠县商务委员会党组书记余仲军说。

重庆市商务委员会数据显示，截至2024年12月31日，重庆市汽车、家电、家居、电动自行车累计申报财政补贴36.3亿元，直接拉动汽车等重点商品销售307.5亿元；家电和家居以旧换新政策共补贴153.5万笔，惠及消费者超100万人，其中家电以旧换新农村市场核销金额18.51亿元，占全市核销金额的30.84%。重庆将接续实施2025年汽车报废更新、汽车置换更新和家电、家居、电动自行车以旧换新等各项补贴政策。覆盖面更广、力度不减，新一轮的以旧换新，正如火如荼进行。

看消费理念——

农家餐桌更健康

春节假期，走进湖南省祁阳市浯溪街道唐家岭村，家家户户张灯结彩，欢笑声与烟火气交织。临近饭点，厨房内的油锅滋滋作响，饭菜香味氤氲开来。

“过年来祁阳，要尝十甲碗”。十甲碗指的是用当地食材精心制作的十道菜，寓意十全十美。村民肖文娇是烹制十甲碗的一把好手。备料、切菜、下锅，肖文娇边忙边介绍，“扣鸡肉鲜味美，膀肉肥而不腻，水煮鱼鲜香四溢。过去得盼着过年才能吃到，如今啥时候想吃就能吃。”

琳琅满目的菜肴摆满餐桌，浓浓的年味扑面而来。“米袋子”“菜篮子”“果盘子”更丰盈，映照了红红火火的日子。

追求“吃得好”，更追求“吃得健康”。“大鱼大肉吃多了腻。如今，做饭讲究荤素搭配，新鲜蔬菜、海鲜、水果都不能少。自家的年货里，干的、鲜的、生的、熟的，品种齐全。”村民罗景华说。

健康餐成了农家乐的主打菜。唐家岭村麒麟庄园负责人邓凌霞返乡创业，在土菜的基础上，研发出了健康低脂的农家饭。邓凌霞说，“咋样好吃又健康，还能体现乡土味，我们花了不少心思”，就拿墨鱼豆腐丝来说，用汆水的墨鱼丝搭配豆腐和里脊肉，墨鱼丝劲道，豆腐丝软烂。这道菜集豆类、肉类、海味于一体，营养均衡，还能提供优质蛋白。“村里有好山好水，还有美食，越来越多游客慕名而来。”邓凌霞说。

如今，唐家岭村结合春节、元宵节等节庆，开展美食节、长桌宴、亲子文化节等活动，邓凌霞搞起直播，向网友介绍祁阳菜，普及健康低脂的饮食理念。

一城一特色，一食一乡情，餐桌上的特色美食，记录了百姓生活的变迁。“如今，村民腰包鼓了，日子好了，消费理念更新了。2024年村民年人均纯收入2.2万元，接下来，村里将加快发展农文旅融合，做优乡村露营、乡村夜游等新业态，让更多农民吃上‘旅游饭’。”唐家岭村驻村干部蒋湘君介绍。

看消费趋势——

村民购物更讲究

这个春节，甘肃省榆中县的大街小巷喜气洋洋、年味浓浓。

开新车，走亲戚，城关镇南坡湾村村民丁玉保美滋滋的，“这辆车新换的，舒适又智能，价格还便宜。各种优惠政策算下来，少花了2万多元。”

在城关镇分豁岔村，村民周蓬升的新房子就要盖好了。入户的照壁上，一幅由各种字体刻成的“百福图”泛着光。他拍下一张照片发给好友，配上文字：“新房宽敞，生活敞亮。”

为了这栋新房，周蓬升操碎了心。利用率大不大？空间如何布局合理？样式是不是流行的？“房子不仅要坚固宽敞，还要美观时尚。”周蓬升说，“新房上下两层，空间合理，主体结构、外立面装修、内部硬装完成了，接下来忙软装、买家电家具。”

办“大件”注重品质，买“小件”讲究品牌。

城关镇兴隆山村村民尤春兰是社火队的一员。春节假期，有好几场表演。“我在网上精挑细选了一款焗油膏，给头发焗焗油，显得更精神。”

尤春兰学会了网购，在多个平台比价格、看评论、抢优惠券。“如今，坐在家里什么都能买，衣服、化妆品、厨具都是在网上买的。”

村民为啥能消费、愿消费？收入涨了有底气。

粉色的海棠、挺立的君子兰……城关镇峡口村睦园农家乐的大厅里，阳光透过窗，洒在花花草草上。农家乐负责人吕富春拿着剪刀，俯身细细修剪。

种草养花，是吕富春的爱好，也是经营农家乐的诀窍。“有的游客提出布景建议，我们买了几十盆花草，搭建葡萄架、搞造型，院子更美了。”去年吕富春的农家乐接待游客上万人次，一年挣了20多万元。

物流点进村，收货更方便。去年，兴隆山村第三家快递综合服务站投入运行，每个月收发快递超过1600件。服务站负责人王玉红说：“拿快递方便了，大伙儿都愿意网购。”

“农民消费趋势在转型，接下来要优化消费环境，落实优惠政策，增加优质供给，激发乡亲们的消费热情。”榆中县商务局有关负责人介绍。

看消费体验——

收发快递更便捷

“随时随地就能买，你看看，我在手机上买的东西老多了。”在辽宁省葫芦岛市南票区高桥镇王善屯村寄递物流综合服务站里，来取快递的老刘向记者展示他的网购记录。

老刘名叫刘洪军，今年61岁。手机订单显示，他的网购商品五花八门，有小工具、食品、衣服、日用品等。

一辆邮政快递送货车准时停在服务站门前。“每天都能拉一麻袋包裹。”服务站工作人员刘爽说。

“原来没设这个站点之前，我都是去高桥镇取快递，骑电动车最快也得20分钟。寒冬腊月，老遭罪了。现在邮政快递直接送到家门口，太方便了。”刘洪军说。

越织越密的农村寄递物流体系，不断方便村民们的网购生活。

走进葫芦岛市连山区寺儿堡镇西蜂村的振兴超市，店里各类商品琳琅满目，一侧的货架上摆着一排排快递。

“咱的超市不光卖货，还上了邮政公司的‘便民服务站’系统，可为老年人提供代交话费、电费等服务，还可以帮他们线上购物，代收代发快递。”振兴超市店主雷大振说。

超市的标牌上清晰写着服务范围——电商服务、金融服务、寄递服务、商超零售，一个小超市居然可以承载这么多功能？“便民服务站的建设，不仅让村民享受到了贴心服务，也拓宽了我们的经营范围，一举多得。”雷大振说。

2024年，葫芦岛市邮政管理局联合相关部门，在508个村补建村级寄递物流综合服务站，基本实现行政村服务站全覆盖。

越修越宽的农村公路，畅通城乡循环。被国道102线、罗仁线、葫金线等环抱起来的连山区塔山乡盘道沟村，以种植口感独特的盘道沟晚蜜桃而远近闻名。便捷的交通条件，引来了各地客商，促成村民与快递企业合作，让盘道沟晚蜜桃走出辽宁。2020年至2024年，葫芦岛市累计新改建农村公路1043.1公里，维修改造农村公路1825.9公里。

交通基础设施日益完善、乡村新型便民超市不断涌现、“快递进村”深入实施……据统计，2024年，葫芦岛市快递投递量超2亿件，相当一部分投递至乡村。火热的乡村消费，映射出葫芦岛市乡村全面振兴的澎湃活力。

（本报记者邓剑洋、辛阳、杨迅、沈靖然、宋朝军，陶治参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年02月14日 18 版）