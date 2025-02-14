卫生健康为民服务八件实事今年落地

本报北京2月13日电（记者白剑峰）国家卫生健康委决定2025年在全国卫生健康系统组织实施一批为民服务实事项目，用心用情做好8件为民服务健康实事，让人民群众有更多的获得感、幸福感。

全国二、三级公立综合医院均提供儿科服务。扩大儿科服务供给。结合医院所在地儿科医疗资源布局、医院专科基础以及儿童就医需求，有序规划儿科门急诊和病房。在推进儿科设置期间，要通过医联体牵头医院派员下沉、对口帮扶医院支持、开展远程医疗服务等形式，帮助尚未完成儿科设置的医院不迟于11月底提供儿科服务。增强儿科服务能力。面向各级各类医疗机构的全科、内科等专业医师积极开展儿科医师转岗培训，经考核合格且符合条件的医师，按规定增加儿科执业范围并上岗服务。改善儿科医疗服务。医院要优化儿科设施环境布局，结合儿科医疗服务特点，进一步优化就医流程，利用信息化技术和导诊等提升儿科服务便利化、舒适化、智慧化水平，改善就医体验。

地市内医疗机构之间检查检验结果互认项目超过200项。稳步推进结果互认。结合实际制定发布辖区检查检验结果互认项目清单、医疗机构清单和“负面”清单，11月底前实现地市内互认项目超过200项。加强临床检验、放射影像、核医学等相关专业质控工作，实现国家、省、地市质控中心全覆盖，同时扩大室间质评覆盖面，推动质控工作向县（区）延伸。推广“分布式检查、集中式诊断”服务模式，在紧密型医联体内实现检查检验同质化管理基础上，有序扩大互认机构和区域范围，逐步实现地市内互认。建立互认统计分析及结果反馈机制，对互认项目数量、互认比例明显低于平均水平的，要查找原因，督促改进。二级以上医疗机构要积极开展医师全员培训，指导接诊医师根据实际诊疗需要，对因患者生理代谢、病情发展等导致不能互认、需要重新检查的情形，耐心细致做好解释沟通，积极争取患者的理解和支持。

取消门诊预交金，将医保患者住院预交金额度降至同病种个人自付平均水平。规范预交金管理。原则上不迟于3月底，公立医疗机构停止收取门诊预交金，并对存量门诊预交金陆续进行清算、退款；公立医院根据住院患者疾病诊断、治疗方式、结算类型等因素，参考同病种前3年度实际发生的次均住院费用和个人自付费用，合理确定住院预交金（俗称住院押金）额度，使医保患者住院预交金额度不迟于6月底降至同病种同保障类别个人自付平均水平。医疗机构要通过官网、就医小程序、电子屏等多种途径公开常见病种住院预交金收取额度，让群众知悉。对个别存在特殊情况需延期执行的医疗机构应向属地卫生健康行政部门报告并明确执行时间。提升结算便利和效率。公立医疗机构要持续改进内部工作流程，积极探索推进“一次就诊一次付费”“诊间结算”等便民措施，优化门诊收费流程。大力推行“一站式结算”“床旁结算”和“线上结算”等住院结算便利措施，原则上要在患者出院后3个工作日内完成住院费用结算，逐步实现24小时内结算。

卫生健康系统其他为民服务实事项目还包括：每个地市至少有一家医院提供心理门诊、睡眠门诊服务；推进全国统一心理援助热线12356的应用；全国举办超过5000场次国家和省市级专家心理健康知识讲座。每千人口3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个，全国新增普惠性托位66万个。常住人口超过10万的县均能提供血液透析服务。推进“血费减免一次都不跑”，便捷献血者异地办理血费减免。国家卫生健康委举办20场以上“时令节气与健康”健康知识发布会，推进健康知识进万家。