开学在即 学生如何“收心”？专家支招

人民网北京2月13日电 （记者乔业琼）国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍心理健康和精神卫生科普知识有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，寒假马上结束，学生回归校园时常会出现不能“收心”、精神倦怠，有的还会在心理上产生不适应，比如抵触情绪，不想上学等问题。为什么会出现这些情况？如何缓解？

首都医科大学附属北京儿童医院主任医师崔永华表示，经过愉快的寒假，大脑已经适应自由、放松、生活欠规律、低压力的状态，所以面对即将到来的规则化校园生活时，从生理层面，大脑负责调控情绪的前额叶皮层需要重新适应。

“从心理、社会的层面，学习和社交的隐性压力也会给孩子带来一定影响。”崔永华举例说，比如担心作业没有高质量完成，担心新学期的学习任务，担心跟不上老师的教学进度，或者担心在新的课程中遇到困难，特别是一些寄宿制的学生可能还会面临与家人分别时的心理不适等。社交压力也会导致焦虑，特别是一些转校生和春季入学的新生，他们可能会担心交不到朋友，或者担心不能很好地融入班级群体。

如何缓解上述情况？崔永华推荐以下几个小妙招：

首先，要学会接纳自己的情绪，有情绪是很正常的，可以通过心理减压调整情绪，比如找一个适合自己的方式，如适当运动或者放松训练等；

其次，要提前调整作息时间，保证规律作息，避免熬夜。一般可以提前一周或者三到五天，按照学校的时间表来安排自己起床和睡觉的时间，让身体逐渐适应新的作息时间，减少开学之后的疲劳感。还可以根据新学期的课程安排，制定一个合理的学习计划，比如每天安排固定的时间复习旧知识、预习新知识；

第三，要主动社交。开学之后可以主动和同学进行交流，分享自己的假期趣事或者讨论新学期的学习计划。要积极参加班级的活动，如班会、小组讨论等集体活动。