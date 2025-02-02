海南离岛免税购物火热 “免税+年俗”吸睛

中新社海口2月1日电 (记者 王子谦)“刚进免税店就看到国风巡游表演，孩子还收到了新年红包，是个好彩头！”来自陕西的游客李学冬1月31日在cdf海口国际免税城告诉中新社记者。

2025年春节假期过半，海南离岛免税店客流保持高位。为迎接首个“非遗版”春节，岛内免税店主打“免税+年俗”“免税+国风”，为时尚增添传统元素。

在省会海口，全球最大单体免税店——cdf海口国际免税城蛇年元素丰富：店外摆放了6.5米高的腾蛇雕塑，店内蛇年装饰物随处可见，一些品牌还推出蛇年特别款，引得消费者驻足。

“从大年初一到初七，安排了国风巡游、祥狮点睛、财神驾到、定制福贴等年俗活动。”cdf海口国际免税城销售经理王仁安说，店方希望将传统民俗文化以更生动有趣的方式呈现出来，带给游客不一样的免税消费体验。

在热门旅游城市三亚，一场国风音乐会大年初四在国药中服免税三亚店奏响，《花好月圆》《水墨兰亭》等国风乐曲引领顾客开启新春。店方介绍，春节期间顾客可参与品茗、中式插花、年画DIY等诸多民俗活动。

春节期间，海南多地发放免税消费券。海口市秀英区预计发放免税消费券超过1660万元(人民币，下同)。三亚市商务局介绍，春节期间将发放5100万元的免税消费券。