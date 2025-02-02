新春走基层丨一家特殊烘焙屋的新年

不到早上8点，59岁的杜丽骑着一辆小三轮载着轩轩与记者见面。

“轩轩，去开门。”杜丽把钥匙递给了一旁高大的轩轩。轩轩没说话，略显笨拙地将钥匙插进锁孔，慢悠悠地拉开了店门。

轩轩是这家未蓝烘焙甜品屋的“员工”，也是一名孤独症患者，母亲杜丽则是店长。

“他有时就像蜗牛，爬着爬着就停住了。”4岁时，轩轩被确诊为孤独症，意识到孩子的不一样，杜丽积极开展了治疗。

到了上学的年纪，轩轩进入特殊教育学校，如何像普通人一样工作生活，是他最大的课题。抱着让孩子学习一门生存手艺的想法，杜丽成为学校实训基地——未蓝生活广场的志愿者，担负起了运营烘焙屋的职责。

位于天津市北辰区的未蓝生活广场，是由区教育、残联等多个部门联合支持创办的特殊教育实训基地。北辰区特殊教育学校教务主任周鹏程介绍，基地占地面积830平方米，由烘焙屋、花艺店等在内的5个培训中心构成。

这里的孩子大多来自“融合教育”体系——特教学校与普通学校合作，为特殊儿童提供训练，孤独症是其中最主要的群体。

操作间里，轩轩系好围裙，安静地坐在桌前，揉搓着面团，并将其分成小块。在电子称重计旁，贴着一张小纸条，上面用红色写着大大的数字“15”，提醒轩轩每一块需要保持在15克左右。

杜丽记得，轩轩最初连椅子都坐不住，如今却能独自完成分装、记账，甚至提醒补货。另一名孤独症少年，成了店里的“小队长”，带着伙伴们打扫卫生、接待顾客。

春节期间，货架上摆满了红色礼盒，装着桃酥、茉莉花茶和手工饼干。这些产品由孩子们参与制作，包装设计朴素，礼盒上用红丝带绕了两圈。

“以前顾客是为献爱心，现在回头客多了，夸我们‘比连锁店实在’。”杜丽语气自豪。店里最受欢迎的南瓜吐司，要用新鲜南瓜蒸熟捣泥，费时费力，但孩子们坚持“每一步都看得见”。

店里的一面墙上贴满照片：有孩子第一次独立包装饼干，有顾客接过面包时的笑容，还有社区老人来学手艺时的大合影，照片中的轩轩和其他孩子笑得羞涩却真诚。

多年来，我国的孤独症康复体系不断完善，融合教育、融合就业试点不断铺开，天津、上海、浙江等多个省份在孤独症患者诊疗康复领域走在前列。2025年1月，一项关于7岁至17岁孤独症儿童康复服务的团体标准正式实施，标志着相关群体的政策保障再添砖瓦。

下午6点，忙碌的高峰已过，杜丽带着轩轩装饰起店面。火红的吊钱挂上了门楣，其上烫金的字样写着“四季平安”。

暮色四合，烤箱的灯光在轩轩脸上映出一片暖色。他指着礼盒上的“福”字，一字一顿地对记者说：“新年，好。”（文中患者及家人均为化名）（记者郭方达）