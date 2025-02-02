大年初四凌晨5点，山东嘉祥县呈祥大道的路灯下，穿好环卫服、戴着口罩的刘训举已经拿起扫帚，开始进行道路清洁维护作业。

刘训举和同事们平时7点上班，由于春节期间人流量大，为了不影响大家出行，他们提前开始打扫。

寒风刺骨，尽管戴着手套，但刘训举的双手依然被冻得生疼。他利索地将落叶、爆竹碎屑、果皮等拢到一处，再从车里拿来簸箕清理。“过年期间，工作量会比平时大一些。”刘训举介绍，环卫部门增加了清扫保洁人员，加大了清扫力度，延长了保洁时间。

清扫结束后，刘训举和同事来到附近的休息驿站，里边有空调、微波炉、饮用热水。刘训举拿出饺子，放进微波炉，一边加热一边告诉记者：“越过节越忙，这么多年，家里人都习惯了，也很理解。我打算抽休息时间和家人去逛逛公园、庙会。”

“患者女性，55岁，胸痛严重，初步诊断为急性心肌梗死。”“立刻联系心血管内科前来会诊，并启动胸痛中心救治流程。”

除夕下午两点，重庆合川区人民医院急诊医学科，值班医生莫永彪正在紧张地工作。两分钟内完成床旁心电图，15分钟内完成各项采样、检测……莫永彪与患者家属沟通后，立刻施行手术治疗。两小时后，患者转危为安。

“急诊科接诊的患者多为重症患者，病情重、变化快，一刻耽误不得。”手术结束后，莫永彪告诉记者，春节期间，团队轮值，每天至少5名医生在岗。8天的假期，每人值4天，不值班时也24小时待命。

暮色四合，急诊室已经接收了381名患者，协调救护车28趟，抢救急危重症患者33名。

福建福州市三坊七巷南后街路口，游人络绎不绝，车辆往来不息。彭涛不停地环视四周，时而指挥车辆，时而疏导行人。

彭涛是福州市公安局交警支队鼓楼大队杨桥中队指导员，三坊七巷、东街口等热门景区是他和同事们的重点工作地段。从事交警工作已经10年的彭涛，早已习惯了“过年过一半”。彭涛说：“每年春节，我们都要分批到岗执勤，家人根据我们的班次来安排聚餐活动。”

“紧急，东街口发现一名儿童，与家长走失，各岗位联动寻找家长。”对讲机里传来一则紧急警情。“立即与属地派出所联系，调取监控，倒追儿童足迹。”彭涛对中队在岗的10名民警下达指令。40分钟后，家长顺利接到了走失的儿童，彭涛悬着的心也放了下来，再次回到三坊七巷南后街路口维持交通秩序。

贵州贵阳市云岩区渔安街道，天蒙蒙亮，快递员王维勇赶到顺丰速运东山营业点，开始了一天的工作。

卸货、分拣、录入系统、装车……随着第一辆到件车抵达，王维勇和另外两名值班同事分工协作，一个小时后，各自区域的包裹分别装车。

快递车行驶了大约两公里，王维勇来到自己负责的片区，根据包裹数量和时效，他提前规划了线路和配送顺序。

整整两个小时，王维勇一直穿梭在住户、快递柜和快递车之间。11点半前，将48个包裹全部送完。“生鲜包裹不少。”王维勇清点了一下单据，笑着说，“赶在饭点前把食材送到，我也算为阖家团圆作了一点贡献。”

吃过午餐，王维勇继续派件，一直忙到下午6点半，这一天共派送了95个包裹。

完成酒精、血压检测后，辽宁大连公交客运集团有限公司汽车一分公司安家旺车队22路驾驶员隋磊启动了公交车。在给上霜的风挡玻璃加热的间隙，隋磊向记者介绍：“22路公交车线路全长约12公里，共21站，途经居民区、高校、医院、商圈、旅游景点等地。”

“这个春节，我要值6天班，每天要行驶100公里左右。”

过年值班，隋磊特意把车厢装饰了一番：两侧玻璃贴上窗花，棚顶吊起拉花，座椅铺上暖垫。一对老夫妻上车后被喜庆的氛围吸引，一边拍着视频一边解说：“大家看看，这是大连的公交车。”

一个半小时，记者跟着隋磊跑了一趟来回。回到调度室后，隋磊拿出保温杯，“家人给买了新杯子，让我能喝口热的。”喝口热茶，他说，“这个新年礼物很实用，陪我守好春节这班岗。”

（本报记者肖家鑫、王欣悦、刘晓宇、苏滨、胡婧怡参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年02月02日 01 版）