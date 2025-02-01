屏幕那头的健康守护者

清晨，在线咨询平台的界面上不停跳动着新消息，键盘声此起彼伏。“请问哪里不舒服？对药物有过敏吗？最近在服用哪些药品？”屏幕前，叮当快药的线上药师韩爱英一边快速敲击键盘，一边耐心地询问用户。

冬天是感冒发烧的高发期，再加上春节期间的聚会、饮酒、作息不规律，用药需求比平时多了不少。从早上开始，韩爱英已经接待了几十位咨询者。“很多人是着急用药的，毕竟春节不少药店都关门了，大家只能在线上求助。我们能帮他们解决问题，就觉得值了。”

这已经是韩爱英第9年主动坚持春节值守了。每年的这段时间，她的工作总是特别忙。一天下来，接听电话、敲键盘、解答用户疑问，常常一坐就是十几个小时。“其实忙点没关系，重要的是不能出错。有些人不太了解用药的讲究，比如抗生素滥用、不看说明书、随便增加剂量……碰到这种情况，我都会耐心解释，争取让他们更安全地用药。”

韩爱英清楚，线上咨询和线下不同，用户需求千差万别，覆盖的药品范围也更广。“平时要学的东西很多，比如药品的通用名、用法用量、注意事项、禁忌搭配，甚至是生产厂家，都得掌握清楚。”她笑着说，“我经常得挤时间学习，毕竟人家问的问题不能答不上来。”

去年春节，她遇到过一个特别着急的用户。一位妈妈在线上咨询一款儿童药，家里的孩子生病了，但周围药店都关门了，网上也很难买到。韩爱英在后台一家家查库存，翻了二十多家药房才找到现货，马上协调配送。“后来这位妈妈打电话过来道谢，我心里觉得特别暖。像这样的事，真的让我觉得这份工作很有意义。”

至于家人对她春节值班的看法，韩爱英坦言：“大人都习惯了，但我家小宝偶尔还是会哭着说‘妈妈别上班了好不好？’每次听着心里确实挺难受的，可我只能跟她讲，还有很多人生病了，妈妈得帮帮他们。”

天色渐晚，窗外的街道悬灯结彩，韩爱英却还在屏幕前忙碌着。每当有新的消息弹出，她都会迅速进入工作状态。虽然她没办法和家人一起守岁，但她用自己的坚守，换来了屏幕那头一声声安心的“谢谢”。