春节“睡不好”？专家提醒假期也要保持规律作息

春节假期，人们日常生活规律有所打乱，加上熬夜、饮食油腻等因素，容易“睡不好”“睡不够”。对此，医学专家提示，假期也要注重调整作息。

“懒觉虽美，但晚起可能打乱生物钟，节后难以调整状态。”北京大学人民医院睡眠医学科副主任董霄松建议，公众春节假期也要尽量保持规律作息，每日睡眠时间控制在7至8小时。

北京中医药大学教授贺娟表示，即使守岁也不建议通宵不睡。如果熬一整宿，对于体弱、睡眠不好的群体身体负面影响较大。“胃不和则卧不安”，晚间减少过多摄入高能量饮食也对入眠有益。

“冬季室温过低易受寒，过高则影响睡眠。建议室温保持在20℃至22℃，儿童和老人可适当调高。”董霄松说，盖厚被子可能影响呼吸，降低睡眠质量，应选择合适厚度的被子。此外，冬季可适当增加活动量，保持室内通风。

有网友已经在担忧，春节过后上班状态难以调整转换。对此，专家表示，春节后困倦多因作息不规律、饮食油腻、缺乏运动。节后应逐步调整作息，增加运动，避免高热量食物，以恢复精神状态。

睡眠质量差的表现包括入睡困难、睡眠浅、早醒、多梦等，白天可能出现疲倦、注意力不集中、记忆力减退等情况。董霄松建议，若长期存在这些问题，应及时就医。自行长期服用褪黑素助眠不可取，因为褪黑素长期使用可能干扰自身分泌，应在医生指导下服用，杜绝不当使用、滥用。（记者 顾天成）