长假之后患上“节后综合征” 你中招了吗？

今天是正月初四，春节假期刚刚过半。不过有些人已经开始焦虑，说自己患上了“节后综合征”。什么是“节后综合征”？又该怎样正确面对“节后综合征”？今天的朝“问”健康，我们就一起跟随专家来学一学。

什么是“节后综合征”？

北京安贞医院睡眠医学中心主任医师 谢江：很多人长假以后就会出现失眠、疲乏无力、精力不集中、情绪不太好，甚至有的人有心慌胸闷这种感觉，从而很严重地影响了工作和生活，这个就是节后综合征。

哪些因素会导致“节后综合征”？

专家提示，如果您出现下面几种表现，就需要引起注意了。

一、睡眠紊乱。假期期间，身体缺乏充足的休息，人体生物钟被打乱，睡眠紊乱就会找上门。

二、手机沉溺。假期长时间刷手机，不仅会过度依赖手机，还会因长期低头或久坐，引发头疼、颈痛、腰背痛等不适。

三、疲劳焦虑。节后可能会出现抑郁、烦闷等心理问题，还会出现注意力不集中、精神紧张、疲乏无力等情况。

四、肠胃紊乱。假日里大吃大喝过后，有人可能会出现胃负担重、消化不良，导致腹胀、腹痛、恶心、腹泻等。

“节后综合征”该如何调整

专家表示，假期即将结束时，“终点效应”容易引发人们内心的遗憾。从医学角度来讲，节后综合征并不是严格意义上的病症。

我们该如何调整，让自己元气满满地投入到新的工作中？

假期即将结束，睡眠生物钟怎么调？

北京安贞医院睡眠医学中心主任医师 谢江：在节日的后半段，你知道自己要开始工作了，就要有意识地去限制睡眠，不要让睡眠过长，会出现“星期一综合征”，就是上班的前夜睡不着，到工作那一天就非常疲劳那种状态。

节后上班不在状态，应该怎么办？

首都医科大学附属北京安定医院临床心理病区主任刘竞：在工作的时候难免可能会出现一些心烦意乱，或者觉得注意力不够专注，记忆力也下降，工作效率下降的这样一个状态。那么在这个时候，我们可以通过一些放松、正念冥想、闻香，还有其他的一些运动，来调整我们的状态。

合理安排作息 避免假日“心脏综合征”

假期期间，饮食的不规律和作息的颠倒等问题，除了会容易让您患上“节后综合征”，还有可能会加重心血管的负担。因此，假期休息还要警惕另一种综合征——心脏综合征。

“心脏综合征”有什么表现？怎么改善？

专家提示，假日“心脏综合征”有多种多样的表现，可能出现心慌，出现胸闷、憋气，大部分人是由于疲劳和生活节奏改变引起的。

北京安贞医院冠心病中心副主任 吴小凡：可能通过改善生活的方式，比如改善睡眠，吃的更加清淡一些，少饮酒不酗酒，可能这些症状就会在短期内消失。

有心脏疾病的人，如何避免患上“心脏综合征”？

专家提示，对于患有心脏疾病的人，要合理安排作息，避免加重心血管疾病发作的概率。

北京安贞医院冠心病中心副主任 吴小凡：假如已经有了心脏疾病，比如说有冠心病，有房颤、有心力衰竭，那么可能一个小小的行为，比如说熬夜，就会使得这些疾病变得更加的严重，这个时候一定要警惕。首先要像平时一样规律的服药。第二个也看一看，通过改善不良习惯，这些症状能不能缓解？如果还是不能缓解，以前有心脏病史的突然发现症状加重，就要及时就医。

如何帮孩子“收心” 这份指南请收好

对于成年人来说，缓解节后综合征，恢复被打破的生活规律相对简单，但是对于儿童青少年来说，由于心智发育还不成熟，加上假日使用电子产品时间增加，节后综合征的情况相对也更明显一些。下面来了解家长应该如何帮助孩子缓解焦虑、沮丧情绪？

儿童青少年“节后综合征”有哪些表现？

儿童青少年“节后综合征”的表现主要有头晕、头痛、胸闷、气短、恶心、呕吐等症状，还有一些儿童青少年出现入睡困难、情绪低落。

首都医科大学附属北京儿童医院精神科副主任医师 李瑛：这些症状一般都找不到明确的器质性因素，个体差异是比较大的，在这个群体当中，大部分孩子可能很快地去调整自我，但是会有一小部分的孩子可能会存在一些困难。

如何缓解儿童青少年“节后综合征”？

医生介绍，“节后综合征”比较严重的孩子往往伴随电子产品使用过多的情况。帮助这部分孩子调整情绪，很重要的一步是帮助他们缩短电子产品的使用时间。

首都医科大学附属北京儿童医院精神科副主任医师 李瑛：在电子产品使用上来讲，从心理角度的建议一般是叫替换策略，创造更有趣的时间，然后去占用电子产品的使用时间，而不是强有力的管控。当然在这个过程当中还有一个比较常见的现象，爸爸妈妈玩手机的时间比孩子还要长，这时候很多小朋友就会说你们怎么也玩。其实这里是有一些小技巧，比如说可以创造一些亲子时光，可以拿一个布袋把所有的成员的手机都收起来，然后这两个小时都不碰电子产品，然后来创造一些面对面的互动，比如说玩游戏，做一些运动，一起有一些共同的家庭亲子时光。这样其实对孩子的身心健康非常有益。

专家还介绍，帮助孩子减少电子产品的使用时间，一定要循序渐进，不要一刀切。在初期，家长可以寻找一些适合孩子观看的纪录片，陪伴他们一起观看。经过三到五天的调整，大部分孩子都能消除“节后综合征”的症状，适应规律生活。

医生常说的“征”“症”“证” 你能分辨吗

刚才我们说了“节后综合征”“心脏综合征”，您发现没有，这里我们用的是指征的“征”字，而不是病症的“症”字。在医学上，经常会用到三种不同的字“征”“症”和“证”，那到底该如何区分，哪种才是真正的病症？来看专家怎么说？

北京安贞医院冠心病中心副主任 吴小凡：首先说“征”的意思指的是征象表现，比如说胸闷、气短、心慌，它是一种征象。疾病是症的意思，比如说有的心慌或者说心跳忽快忽慢，可能是一种疾病叫房颤，但不是所有的都是这样，也可能就是植物神经紊乱。所以在它仅仅是处在一个征象的时候或者一种表象时候，它只是叫作综合征；但是如果它发展到疾病的状态就叫综合症了，是一种病症，这个是它的区别。还有一个“证”，意思就是有证据表明它是某种疾病。所以这三个字真的是也不可完全分开，既有联系也有区别。