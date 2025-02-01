药房里的健康管家：春节“守护”即团圆

“你好，我想买头孢。”“头孢是处方药，请问有医生开的处方吗？”春节是阖家团圆的节日，在位于浙江省绍兴市新昌县的新新大药房内，执业药师冯琪照常在岗位值守，耐心为前来购药的患者及家属说明用药注意事项。

无论是平日还是春节，执业药师都是人们贴心的健康管家。“春节人们难免有需要买药用药的时候。我们药房有2个执业药师，每次过年都会安排好时间轮流来药房，希望大家都平平安安过好年。”冯琪说。

时值春节，来自浙江英特药业有限责任公司怡年药房分公司的执业药师赖雪芳正在核对各个药房的药品数量，确保一些必要的药品在春节期间能按时将药送到患者手中。

在她看来，团圆的方式有很多种，“守护”也算得上团圆。据了解，赖雪芳从事的是DTP药房行业，这类药房直接面向广大患者提供高值药品、新药和特效药，还提供更专业的药事服务。

“我们会关注慢性病患者的用药时间，如患者恰好需在春节期间用药，我们会提前和患者沟通用药需求，提前准备好药品。‘英特云药房’也提供在线购药、在线医保支付以及快捷配送等服务。”赖雪芳说。

让她印象深刻的是，有一年的农历正月初二下午，一位患骨肉瘤的孩子家长打来电话想要购买一种新型化疗药。“这类特殊药品只有到DTP药房可以买到，可当时这款药门店没有库存。”在查询公司库存后，赖雪芳第一时间联系多个部门通力协作，第二天一早就将药送至了门店。

急患者所急，也急患者所不及。春节前夕，浙江青田老百姓大药房连锁有限公司执业药师管廷挺作为药学志愿服务团队的一员，来到当地引坑村和内冯村，将药事服务送到百姓“家门口”。

“送药便民服务车内准备了一些家庭常用药品，也有慢性病所需药品。”管廷挺介绍，青田县特别关注山区群众用药需求，在医药资源匮乏、用药需求较高的9个偏远村设立了送药上山便民服务，每个服务点每月常态化开展两次义诊、送药等医药服务活动，春节期间也不止步。

据悉，该县还创新打造“侨乡药事通”数字化应用，设置“药事服务点位”“用药需求申请”等7个功能模块，已累计收集药事服务需求逾1.8万单，提供药事服务近12万次，惠及群众10余万人。

春节期间也要注意用药安全。对此，执业药师赖雪芳建议，慢性疾病(如高血压、糖尿病等)患者务必遵循医嘱定时定量服药；自行用药时，一定要仔细阅读药品说明书，避免多种功效相近的药物叠加服用；饮酒前后不能服用头孢类、甲硝唑等抗生素，以及安眠药、降压药等。