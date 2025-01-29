百年金街喜迎新春大集

“到春熙路去‘赶集’啰！”就读于成都市盐道街小学的李嘉艺牵着奶奶的手来到了她的第一个“赶集”点位——春熙路商圈党群服务中心。600余平方米的活动空间充满欢声笑语，“奶奶，我先去做年灯啦！”李嘉艺径直跑到了活动中心一个摊位。

今年是春节“申遗”成功后的首个春节，也是素有“百年金街”之称的春熙路开街100年后的首个春节。1月22日，“家在春熙·暖心过年”新春体验系列活动开启。一个个活动点位如同红火的集市，联动起春熙路商圈党群服务中心及多个社区服务空间、商圈服务阵地。同时，“文明新风九大行动”同步开展，实现了聚人气、添喜气的目的。

相比一些热闹的摊位，写春联的摊位安静许多，老人们排着队，等候春熙路街道金晖书画院院长何东升挥毫泼墨传递祝福。“每年春节前，到商圈党群服务中心写春联是我们书画院的‘保留节目’，也是助力中华优秀传统文化进社区的好机会。”何东升说。

在春熙路街道盐道街社区的广场上，辖区居民准备了热闹的迎春歌舞会。“大伙儿组织了传统歌舞、非洲鼓等节目，歌舞会间隙穿插抽奖、表彰环节，我们还邀请了环卫工人、快递小哥一起参加活动。”春熙路街道盐道街社区党委书记、居委会主任武建涛介绍。

北京同仁堂知嘛健康成都旗舰店位于春熙路步行街北口，这里是步行街人流最密集的点位之一。“朋友们快过来，尝一杯暖心暖胃的姜茶！”身着深蓝色工作服、戴着“春熙孃孃”的红袖章，春熙路街道总府路社区“春熙孃孃”志愿服务队队长陈朝珍扯起嗓门儿，招呼过往行人。不少市民、游客品尝完姜茶后，转身就到一旁的义诊点位排上了队。

长长的集市上，各家各户都有“看家本领”。手机免费贴膜、首饰清洗维护、家电购置国家补贴宣传等暖心服务让人目不暇接。相约、相聚、相融的喜悦氛围如同一条情感汇聚的锦带，串起了“百年金街”的消费热潮。

如今，春熙路商圈已聚集各类品牌首店700余家，2024年客流量突破2亿人次，实现营收近千亿元。青年磁场购物中心主理人阚梦莹对新的一年充满信心，“为了打造街巷文旅新场景，商场里没有设置传统的格子间销售业态，而是由商家自行设计销售点位，200多个潮流品牌近45%是全国首店或西南地区首店”。在这个新春，春熙路不仅承载着传统节日的欢乐，更展现出蓬勃发展的商业活力与创新魅力。